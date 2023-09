La rareza de Jerez

Si yo fuera Emile Zola, escribiendo de vinos de Jerez en vez de acusarme, diría yo me confieso. En este caso ignorante, porque por mucho que me entusiasmen estos generosos extraños del sur del mundo enológico, cuando empiezan a juguetear sumilleres es tan avezados como Adrián de Tuga, yo me rompo la camisa de la boda gitana. Después de la sorpresa de un vino que tiene pinceladas olorosas, un fondo amontillado y luego un resultado, digo qué diantres es esto.

El secreto se levanta y en la etiqueta pone medium dry (vino de mezcla con poco azúcar residual). Y dicen que es muy viejo. Y de una bodega llamada Urium. Me voy a los archivos cibernéticos, y veo lo que ellos mismos declaran con el escrito de defensa y frente a la acusación, como un vino que procede de de una única bota. Yo no sé eso del sistema llamado dinámico de criaderas y soleras, y el rocío que viene de unas a otras, y que acaba convirtiéndose en una saca de solo, tal vez no sea tampoco, de 200 botellas pequeñas cada año. Qué misterios tiene la naturaleza y la enología en ese Marco de Jerez.

Bodega: Urium.

Vino: Mons Urium Dry Medium.

D.O.: Jerez

Vino: urium.es