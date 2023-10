Madrid: recelo en Sol y Cibeles por el secretismo del Gobierno ante la llegada de inmigrantes

Como el resto de Comunidades Autónomas, la de Madrid ha sido informada a cuentagotas por parte de la Delegación del Gobierno sobre la llegada de inmigrantes, procedentes de Canarias, a dependencias madrileñas. Una actitud que ni el Ayuntamiento presidido por José Luis Martínez-Almeida ni la Comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso entienden, cuando la disponibilidad de ambos Ejecutivos es total en lo que se refiere a materia migratoria. La última de las noticias también se ha conocido a través de los medios de comunicación. Según ha avanzado el eldiario.es y confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ejecutivo de Sánchez ha cedido instalaciones militares de Carabanchel y Alcalá de Henares. En el caso de Carabanchel, serán acogidos en el acuartelamiento General Arteaga, del Ejército de Tierra.

Díaz Ayuso ya criticó a comienzos de esta semana el secretismo del Gobierno central. "Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada. Por lo menos hasta ahora, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros hasta la fecha", dijo el pasado lunes. Ayuso añadió que a los migrantes "no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península". "El Gobierno no se hace cargo de nada. No nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender", aseguraba.

Preguntado hoy al respecto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, afirmó que "el Gobierno de España, competente en las políticas migratorias, desde luego debería informar a todas y cada una de las comunidades autónomas, así como a los ayuntamientos". De ahí que haya pedido al Ejecutivo que en un "ejercicio de lealtad institucional informe y colabore con todas y cada una de las administraciones públicas".

Las palabras de García Martín se producen después de la dura crítica del Gobierno, por boca del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, a las declaraciones de Ayuso. Para Escrivá, es una "absoluta falsedad" y un "insulto intolerable" para las ONG las palabras de la presidenta regional. "Más allá de su absoluta falsedad, es un insulto intolerable para las ONG que, colaborando con el Ministerio, realizan un trabajo excepcional en la acogida de inmigrantes".

Por su parte, el alcalde de la capital también fue preguntado al respecto. Martínez-Almeida ha revelado que tuvo este martes una conversación con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para conocer el "número de inmigrantes" procedentes de Canarias que se prevé que puedan recalar en la capital. "No vamos a hacer, desde luego, un discurso ni xenófobo ni racista, que no se entienda en esa clave, pero sí queremos saber cuántas personas está previsto que puedan llegar a la ciudad, y las condiciones para que la seguridad y la convivencia estén en todo momento garantizadas"