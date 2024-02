El sector primario se desangra

Asistimos atónitos a un escenario muy delicado: nuestro sector Primario se está desangrando, los agricultores no amortizan las subidas de costes, anuncian tractoradas y protestas, los ganaderos de leche cierran explotaciones, los pescaderos no pueden más y amarran parte de la flota , etc. y mientras el Gobierno con el foco en Waterloo, en Puigdemont, en la Amnistía, en los jueces, que si , que no, que es terrorismo o solo altercado, etc.

España siempre ha sido un País productor y exportador en todos estos sectores, el mejor de Europa, nuestra Agricultura es privilegiada, nuestras especiales tierras, su composición, el PH de nuestras aguas y el clima mediterráneo, unido a una tradición ancestral de nuestra sociedad y, sobre todo, a la magnífica predisposición de generaciones que consiguieron sacar lo mejor de la tierra y del cuidado y crianza de los animales, y transmitirlo de abuelos a padres y de padres a hijos pero, en estos momentos, la situación es crítica.

Desde el Gobierno Central, no son conscientes de estos problemas, su inoperancia y su nula capacidad de escuchar a los ganaderos y sus problemas, su sufrimiento por la protección excesiva del lobo, que ha originado un aumento de población de estos depredadores y, por supuesto, un riesgo creciente de animales atacados, estresados y muertos en mayor número.

Los ganaderos de leche no ven precios acorde a su esfuerzo y sacrificio, 365 días al año, para no cubrir gastos al menos. Siempre recordamos la frase: “Si el campo no produce, la ciudad no come”. Y estamos llegando a ese límite, cierran cientos de explotaciones ganaderas y cuando seamos deficitarios de leche, probablemente tengamos que importarla de Alemania, Polonia, a precios más altos y seguro que de calidad inferior.

Es un auténtico bochorno comprobar que se sigua una Agenda 2030 que es un arma demoledora de nuestras explotaciones agrícolas, ganaderas y también muy lesiva para las cofradías de pescadores.

Se ha elegido un camino ficticiamente disfrazado de “verde” pero que, muy al contrario, es mucho menos sostenible y menos protector del Medio Rural, que las prácticas ancestrales que ganaderos y agricultores han llevado a efecto en zonas rurales, en montes, en campos y en bosques.

Las soluciones a los problemas de estos Sectores Primarios, necesitan indefectiblemente de la voz de los autónomos que regentan algunos de estos invernaderos o campos o explotaciones y que comprueban, mes a mes, cómo no les llega para mantener estos proyectos y dar de comer a sus familias y pagar a sus empleados.

Las decisiones las toman personas en despachos con moqueta y sin escrúpulos, desconociendo en realidad que normas que solucionen este calvario.

Si no se corrige el camino, si no se escucha a esos ganaderos y agricultores lo pagaremos muy, muy caro.

Si estos emprendedores, que sufren y madrugan y pagan sus impuestos sin rechistar se cansan y arrojan la toalla, el colapso en nuestra sociedad puede

ser apocalíptico. La forma de evitarlo es legislar ayudándoles y protegiendo sus intereses.

No es alarmar, es la realidad y el aviso queda dado…Estamos a un paso de perder nuestra SOBERANIA ALIMENTARIA, tras muchas décadas en las que teníamos superávit de frutas y hortalizas y carnes, leche, pescado, etc. En España, producíamos por encima de nuestro consumo y el excedente se exportabas y ayudaba en la balanza de pagos. Pero el abandono del campo, el ninguneo a nuestros ganaderos de carne o leche, el asfixiar a los productores y agricultores, etc está haciendo que cierren explotaciones agropecuarias, se abandonen campos, y se amarren los barcos y estemos bordeando la línea roja. Es decir, que estamos a un paso de ser deficitarios en la producción de leche y la tendremos que importar. Hay un dato terrible que nos tiene que hacer reflexionar: en el año 2024, la Comunidad Económica Europea importará más en valor euros de Marruecos que de España, cunando hace veinte años España facturaba ocho veces más que Marruecos a la CEE.

Hay que mirar a los ojos a nuestros Agricultores, Ganaderos y Pescaderos y solucionar sus problemas o las cosas del comer se resentirán gravemente y lo lamentaremos.

LUIS PACHECO es comerciante de Madrid