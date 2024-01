Seis planes para empezar el año con buen pie

El año nuevo trae consigo nuevos propósitos. Listas interminables con gran intención y que con el paso de los meses terminamos por dejar de lado u olvidar. Por eso, porque creemos que no hay una forma mejor de empezar el 2024 que cumpliéndolos, hemos hecho una recopilación de los mejores planes que la capital tendrá disponibles durante todo el mes de enero. Ya no hay excusas para no hacer planes diferentes y divertidos, visitar esa exposición de la que tan bien te han hablado, probar ese restaurante que se ha hecho viral y que tanto te apetece, sorprender a los más pequeños con un musical o vivir una experiencia diferente, porque sí.

1. Acudir a un concierto de Navidad

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío acoge los días 1 y 2 de enero conciertos especiales para celebrar el Año Nuevo. La Orquesta Sinfónica de La Estación by Singus interpretará el clásico repertorio de Viena realizando un recorrido por los clásicos populares donde no faltarán los valses y polkas de la familia Strauss, y temas como "El Danubio Azul", "Marcha Radetzky" o "Vals del Emperador".

Una forma muy especial de comenzar el año que transportará al público a la Große Saal o Goldener Saal de la Wiener Musikverein en el Concierto de Año Nuevo que tiene cada año más de 50 millones de seguidores. Cada año, la Filarmónica de Viena interpreta un repertorio que forma parte de la historia reconocible y que se caracteriza por hacer que los espectadores se pongan en pie acompañando con palmas a la orquesta al compás de la Marcha Radetzky, algo que no es común en este tipo de conciertos que cuentan con ciertas normas de etiqueta.

2. Última oportunidad para patinar sobre hielo

Una de las actividades estrella y que ha triunfado en la programación navideña de este año, ha sido, sin duda, el patinaje sobre hielo. Desde hace varios años, la capital apuesta por los deportes de invierno, tanto que el número de pistas para practicar esta actividad es cada vez más recurrente y no es de extrañar, pues año tras año son más los madrileños y turistas que se sienten interesados por ella y se atreven a practicarla.

Pista de hielo navideña en la Plaza de España de Madrid. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

Hasta el siete de enero estarán disponibles las nueve pistas con las que cuenta la capital. Plaza de España, Plaza de Colón, Matadero Madrid, Palacio de Cibeles son algunas de las céntricas ubicaciones en las que se pueden encontrar y para los que huyan de grandes aglomeraciones, pueden hacerlo en las de los distritos de Carabanchel, Puente de Vallecas y Fuencarral-El Pardo. Para aquellos que no encuentren el momento en estos siete días, siempre tendrán disponible la de La Nevera en Majadahonda y la de El Palacio de Hielo, abiertas de forma permanente todo el año.

3. Asistir al festival de invierno más famoso

Por décimo año consecutivo, Inverfest, el ciclo de conciertos de invierno llega a la capital. Tras el éxito de las pasadas ediciones, con 90 000 asistentes y tras colgar 41 veces el cartel de "todo vendido" regresa con su cartel con conciertos hasta el 9 de febrero. Propuestas musicales para todos los gustos repartidas en varios espacios de la ciudad: Miguel Poveda, Iván Ferreiro, Ismael Serrano, Marwan, Sidonie, Morgan, Christina Rosenvinge o Valeria Castro han confirmado su presencia para este año.

Iván Ferreiro David Jar La Razón

Son muchos los artistas que escogen este espacio para estrenar sus giras y trabajos discográficos que anticipan el panorama musical del año entrante. Durante varias semanas se suben al escenario grandes grupos que engloban el cabaret, la música sinfónica, el flamenco y los sonidos más rockeros.

4. Conocer la nueva temporada de Teatro Español

El Teatro Español arranca 2024 con "Nuestros actos ocultos". Una obra protagonizada por Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín disponible en la Sala Fernando Arrabal de Naves del Español en Matadero desde el próximo 16 de enero. Dirigidos y con texto de Lautaro Perotti, se trata de una obra que trata sobre Azucena, quien no acepta su temprana enfermedad pero acude, rauda y veloz, a socorrer a su hija, quien ha sido responsable de un trágico acontecimiento.

5. Un espectáculo invernal para toda la familia

El espectáculo para toda la familia donde los cuentos clásicos se unen con la magia de la Navidad llega un año más de la mano de LETSGO tras el éxito obtenido con Peter Pan On Ice el año pasado contando con patinadores de primer nivel. "Navidad sobre hielo" podrá verse hasta el día 7 de enero en el Pabellón Multiusos Madrid Arena de Casa de Campo. Una propuesta de patinaje artístico donde toda la familia podrá revivir cuentos clásicos tradicionales de una manera distinta: viajando entre reinos con mucho hielo y un toque de magia.

Navidad sobre hielo arrancará el próximo día 15 La Razón

Populares historias como "La Sirenita", "Aladino y la lámpara mágica" o "La Reina de las Nieves" podrán revivirse en este emocionante recorrido pensado especialmente para los más pequeños. Este viaje entre clásicos se acompaña por un cautivador hilo musical de "El Cascanueces", una melodía muy ligada a la Navidad que lo convierte en el plan familiar perfecto para estas fechas.

6. Una exposición con mucha historia

Hace 34 años, el Muro de Berlín caída poco a poco, martillazo a martillazo. Símbolo de la división, de lo tangible e intangible que separan las fronteras. "El Muro de Berlín. Un Mundo Dividido" estará disponible todo el mes de enero. Esta exposición muestra más de 300 objetos originales así como testimonios originales de vecinos a ambos lados del muro para reflexionar sobre cómo este momento de la historia marcó el mundo.