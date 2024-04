Tanausu Luis Perera, alcalde de Bustarviejo: «Aquí gobernamos con el PSOE y no nos hemos matado»

La política municipal dista mucho de la política nacional, y más aún cuando es un pueblo de no muchos habitantes -2.743, concretamente-. Quizá por eso, Tanausu Luis Perera, de 40 años, recoge, antes de ser fotografiado para esta entrevista, una botella que estaba en el suelo y la deposita en la papelera. Luis –aunque le llaman «Tana»– es el alcalde de Bustarviejo, el pequeño municipio del norte de la Comunidad de Madrid ubicado a 60 kilómetros de la capital. De más lejos procede Luis: de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. «Tengo 40 años: llevo 20 en las islas y 20 en Madrid, así que este año me dan el pasaporte peninsular», bromea Luis en su despacho del Ayuntamiento. A la capital se vino «por amor» y por ello estuvo viviendo en Torrejón de Ardoz, de donde es su mujer. Ella «se empeñó» en vivir en la Sierra y entonces se mudaron a Bustarviejo, de donde no se han movido. Luis no terminó sus estudios e hizo una Formación Profesional en Informática, a la que no se dedicó: su carrera profesional la ha desarrollado en el mundo de la empresa, en la distribución alimentaria. Luis es «adicto al trabajo»: cuenta que llega sobre las 6.30 de la mañana al Ayuntamiento, a veces un poco más tarde, y retorna a casa sobre las 10 u 11 de la noche. Además de esa «adicción» de la que habla, explica que en los municipios de este número de habitantes hay menos personal y el trabajo se concentra mucho más. En ese «poco tiempo libre», le gusta «andar y pasar tiempo con su familia».

Al alcalde nunca se le había ocurrido dedicarse a la política, pero llegó al pueblo y empezó a notar «deficiencias» que quiso cambiar. Las pasadas elecciones de mayo de 2023 fueron las terceras a las que se presentó. Las primeras, en 2015-2019, no consiguió mayoría. En las segundas, en las que se presentó como segundo, ganó el Partido Popular pero no tuvo mayoría absoluta, por lo que gobernaron tres partidos de izquierda. Al año, la convivencia era tan complicada que ese gobierno se rompió en 2020, y empezó a gobernar una coalición del PP con el PSOE. Finalmente, el pasado junio se pidió una «excedencia», se presentó como primero y ganó las elecciones, pero llegó a un acuerdo de gobierno con los socialistas. «Aquí somos muy raros y la gente no lo entiende, pero gobernamos cinco del PP y tres del PSOE y no nos hemos matado», zanja Luis.

¿Por qué no se dan más pactos PP-PSOE a nivel municipal?

A nivel municipal, lo primero es que una cosa son los pueblos grandes, que tienen más presupuesto, infraestructura y personal, y otra un pueblo de 2.500 habitantes. Y mucha gente que entra en la política municipal piensa que va a acabar en el Parlamento, de Diputado o de Presidente. Entonces se imaginan cosas en su cabeza que están lejos de la realidad. Eso hace que se dediquen a ganar puntos para estar el menor tiempo posible en el Ayuntamiento y acabar donde te coloquen. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces para poder conseguir estas cosas pues siempre tienes que decirle al de enfrente que es muy malo y que lo hace todo muy mal. Entonces tienes que seguir con una especie de argumentario de los partidos y estar siempre totalmente contra. Y en los municipios pequeños, pues, desde el cariño, hablar de la amnistía al ciudadano de aquí no le preocupa el ciudadano. Su problema es que tiene la baldosa rota, que tiene hierbas en la puerta, que quiere tener el transporte para que su niño vaya al colegio, al instituto si lo hace fuera del municipio, que el centro de salud tenga un médico, que tenga unas actividades deportivas. Esos son nuestros problemas reales.

¿Por qué es tan difícil que pacten?

Porque no interesa ¿Por qué interesa? ¿El votante entonces por qué iba a votar al PP o al PSOE? Y yo creo que nos equivocamos. Si somos capaces de quitarles los títulos a los programas electorales y los ponemos uno frente al otro, mucha gente se sorprendería de lo que vota. Esto en las empresas es de alimentación se hace con una prueba: tú pones dos refrescos sin las marcas y le dices al cliente que te diga cuál es la marca blanca y cuál es la normal. Y te sorprenderías de las veces que se equivocan. Aquí pasa lo mismo: o eres un tío que sabe mucho de un partido concreto o el ciudadano normal le ponen los dos programas y los títulos con la misma letra y seguro que más de uno te dice que votaría lo contrario de lo que está votando, porque la gente no bucea más allá del eslogan.

¿Tiene que ver con el panorama político nacional?

El PSOE, a nivel nacional, su votante, ¿prefiere el pacto con los separatistas y la otra izquierda o España es un país más de centro? España ha cambiado a PP unos años y a PSOE otros. Hay una masa de voto que se mueve de un lado a otro, y los extremos siempre han sido muy residual. Yo en mi campaña electoral fui claro y dije que el PSOE era mi pacto natural. El PSOE fue menos claro.

¿Por qué el PSOE es su «pacto natural»?

Porque a nuestros vecinos les da estabilidad y porque creo que generamos unos contrapesos unos y otros, y hacemos unas políticas muy centradas en las necesidades de los vecinos, aislándonos de esas políticas de partido.

Es decir, se puede gobernar con el PSOE siendo del PP.

Sí, sí, ¿por qué no? Se puede gobernar con las personas.

¿Qué valoración hace de su gobierno hasta hora?

Bien, buena. Hay veces que estás más en desacuerdo incluso con los tuyos que con lo de en frente.

¿Cómo define la política municipal?

Si hablamos de la política que intentamos practicar aquí, como una que busca mejorar los servicios públicos y ayudar a los vecinos.

¿Qué servicios le faltan a Bustarviejo?

Los pueblos de la sierra necesitamos el tren. Tenemos un problema: tenemos unas vías que no están dadas de baja, que a nadie le interesa. Es competencia del gobierno y se prometió que se iba a desatascar una locomotora y no tenemos tren. En los pueblos, la gente va a la universidad y se pegan dos horas de transporte público. Las vías están, la infraestructura está. Lo que ha pasado es se ha dejador perder. Pero eso afianzaría mucha población en los pueblos de la sierra. Si yo te digo que te puedes venir a vivir a Bustarviejo, que estás rodeado de naturaleza, que tienes el tren para ir al trabajo y que seguramente la casa te va a salir más barata, a que a lo mejor te vendrías a vivir aquí? Yo creo que se debería aprovechar el hecho de tener ya la infraestructura.

¿Qué objetivos tiene para esta legislatura?

A nosotros nos gustaría, y no nos va a dar tiempo seguramente, avanzar mucho en el Plan General, que es lo que ordena un poco el municipio y lo que pueda crecer. Tiene unas fases para que se pueda aprobar. No vamos a llegar a tenerlo aprobado, pero queremos llegar a tenerlo en la tercera fase, que sería casi la aprobación. Y ya en la próxima legislatura que se pudiera aprobar.

Otro objetivo que tenemos relacionados con el urbanismo es el de conseguir mejorar la edificabilidad de algunos suelos dotacionales para poder ampliar el Polideportivo, por ejemplo.

Otro que nos gustaría es que tenemos una mina de plata de la época de la conquista de América y nos gustaría que se pudiera poner en marcha las vistas. Esto se algo que se lleva mucho preparando

Y otro objetivo que sería uno más real, pero también complicado, es el de poder tener viviendas públicas. Ahora mismo no hay suelo donde desarrollar más vivienda más que un suelo dotacional que podría ser para vivienda de alquiler. Es un tema complicado y este mes tenemos una reunión en la Consejería y a ver qué posibilidades hay.

¿Hay interés en que venga más gente a vivir al pueblo?

Aquí hay siempre un debate, de si tiene que venir más gente, menos gente. Yo no digo que esto se convierta en Villalba, pero que sí que puede venir más gente, sobre todo que la población que venga esté estable. Es verdad que nosotros no tenemos un problema como tal de despoblación y después del COVID hemos crecido y esa población se ha fijado. A mí me han nombrado presidente de la Comisión de Municipios de menos de 5.000 habitantes de la Federación de Municipios de Madrid. Yo me puse a ver el histórico del 2015 del crecimiento de cada uno de estos pueblos y la mayoría de pueblos han crecido y la mayoría de pueblos después del COVID han mantenido las poblaciones. O sea, no ha habido una caída brutal. Entonces lo que tenemos que intentar los pueblos pequeños no es crecer al doble de población, sino fijar cierta población para que nuestros jóvenes al final no se vayan.