Tensión en la Asamblea de Madrid: de Gaza a los asesinatos de cristianos en Nigeria

No hay paz en Gaza. Y tampoco en la Asamblea de Madrid. El Pleno del Parlamento regional fue escenario de momentos de tensión y revuelo ante las intervenciones sobre las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, que se han convertido en uno de los temas principales de la sesión de control a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, ha requerido la intervención del presidente del Pleno, Enrique Ossorio, quien ha destacado que a pesar de que en las preguntas del orden del día no aparece "la palabra Gaza en ningún sitio", esta ha monopolizado el debate. "Llevamos hablando de Gaza todo el Pleno", ha apostillado Ossorio, recordando que desde la bancada de Más Madrid se le ha criticado en varias ocasiones por no llamar a la cuestión a diputados por no ceñirse al tema de su pregunta.

Al hilo, ha recordado que el pasado Pleno apercibió a una diputada por estar seis minutos sin ceñirse a la cuestión y que, además, también ha advertido a parlamentarios cuando se habla de la Mesa de la Asamblea, como se acordó en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa).

"No tengo que decir más. Ya lo he dicho todo. Porque griten no van a conseguir tener la razón. Llamaré a la cuestión si aquí se habla mal del Poder Judicial. Ya lo anuncio también, por supuesto que sí. Y cuando alguien sobrepase los seis minutos, ustedes díganme que llame a la cuestión. Seis minutos. Ahí han puesto ustedes el límite", ha espetado Ossorio al partido encabezado por Manuela Bergerot, que ha mostrado su desacuerdo.

Sesión de control

Este momento ha llegado tras una sesión de control en la que se ha mentado a la Franja de Gaza en tres de las cuatro preguntas, todas menos la de Vox. Concretamente desde Más Madrid se ha acusado a Ayuso de ser "cómplice de la ocupación y el asesinato" en Gaza, al tiempo que han afirmado que este miércoles perdió "el último tren a la decencia".

"Usted ha decidido ser la infiltrada de Netanyahu, el financiador de Hamás. Usted es cómplice de la ocupación, de la hambruna y del asesinato, cómplice de los que bombardean tiendas de campaña y hospitales, de los que están convirtiendo Gaza en un infierno en la tierra, en el que no se salva nadie, ni siquiera los niños", le ha espetado la líder de Más Madrid, quien ha afirmado que estar del lado de Palestina es "estar del lado de la humanidad".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha pedido a Ayuso que "condene el genocidio" que está llevando a cabo Israel en Gaza, donde están muriendo miles de niños, para no pasar a la historia como "el partido que frivolizó y dio al espalda a quienes necesitan ojos y voz".

"¿Puede su corazón, como el nuestro, llorar por las víctimas de los crímenes de Hamás y condenar el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel? No es de izquierdas ni de derechas. Se trata de tener corazón o de no tenerlo", ha trasladado.

Ayuso, por el contrario, ha cargado contra Más Madrid por no condenar "otros genocidio", afirmando que esa bancada y la ministra de Sanidad, Mónica García, son "los únicos" que han apelado a este crimen cuando " "llamó a exterminar a Israel desde el río hasta el mar".

" ¿Y qué hacen las autoridades palestinas por proteger a su gente? Ni agua, ni educación, túneles para bombardear sistemáticamente a Israel", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A continuación, ha afirmado que ha habido 10.000 asesinatos a católicos entre 2022 y 2024 en Nigeria ante los que Más Madrid están "calladitos", al tiempo que ha afirmado que China es el "mayor represor contra su pueblo" y contra "el derecho a nacer de las niñas". "Buen se abrazan después a su régimen, al que persigue a la minoría musulmana, al que persigue a los artistas, a la prensa, a los grupos de la oposición, que tienen que estar exiliados", ha añadido. También ha citado a Venezuela donde "8 millones de personas han tenido que exiliarse o irse de su tierra", aseverando a continuación que mantienen el silencio porque "están con Maduro".

"Así que díganme, ¿por qué han contado armas a Israel durante todos estos años? ¿Cuántos contratos ha firmado su gobierno con Israel? No se avergüencen, ustedes son los que negocian con Israel, todos ustedes, sinvergüenzas", ha apostillado mientras el hemiciclo ha estallado en gritos cruzados entre las bancadas, principalmente la de Más Madrid y 'popular'.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha espetado a la izquierda que si el primer ministro de Israel fuera financiador de Hamás -como ha sostenido Bergerot- sería "la primera que le defendería".