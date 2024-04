Tónica y trufas para una sombremesa perfecta

¿Qué es un momento perfecto? Un momento perfecto es aquel que quieres que dure para siempre, en el que te quedarías a vivir y suplicas al reloj que se detenga. Schweppes ha formado parte desde siempre de esos instantes: de celebraciones, de fiestas, comidas memorables que se alargan entre risas y confidencias.... Es escuchar ese inconfundible «schhh...» al abrir la botella y saber con certeza que algo bueno va a suceder. Por eso, la icónica marca de tónicas ha querido ahondar en ese concepto capitalizando lo que viene siendo un momento perfecto por definición: la sobremesa.

Una comida impecable no es tal si no se alarga en esa costumbre tan nuestra como los toros o la siesta. Y una sobremesa ideal no puede entenderse si no se acompaña con un buen gin tonic. Para mí, el mejor gin tonic es el que lleva la ginebra favorita de cada cual, que para eso están los colores y las ginebras. Eso sí, los expertos indican que han de añadirse unos 5 cl y que debe de servirse en vaso o copa de boca ancha y cristal muy fino, con abundante hielo, de cubo grande macizo., y, por supuesto, con tónica Schweppes, y no otra, bien fría. ¿Porqué? Porque su sabor es el auténtico, el de siempre, y porque la burbuja dura mucho más que otras, lo cual es de agradecer para quienes alargamos el trago charlando y saboreando la copa como se tiene que saborear la vida: sin prisa, pero intensamente.

Dicen que Filipinas es el país donde más ginebra se bebe del mundo, pero seguramente no hay otro lugar como España, y singularmente la capital de los gatos, para hacer del gin tonic un estilo de vida. Pasan muchas ginebras, desde las más secas hasta las más rabiosamente afrutadas, y hay una galería de tónicas que aspiran a la combinación perfecta. La etiqueta amarilla es imbatible y es la seleccionada fuera de cualquier componente comercial, por los más avezados barristas de la ciudad.

Empresa madrileña

Y para acompañar el gin tonic perfecto, Schweppes se ha aliado con la firma Balbisiana, fundada en Madrid por Paula Babiano. Juntas han diseñado una propuesta con los tres sabores de trufas (postre estrella de Barbisiana) que mejor armonizan con la sobremesa: limón –el toque cítrico que todo gin tonic debe tener–, frambuesa –mejor que las gominolas de niños que ponen en algunos bares– y chocolate negro 80 % de cacao, un «match» ideal para el gin tonic. Ese toque para la sobremesa, que parece una extensión cuando la comida ha sido perfecta o por contra insuficiente, aquí se hace arte.

En definitiva, la caja con las trufas perfectas de Balbisiana para el gin tonic, que contiene seis piezas (dos de cada sabor: limón, frambuesa y chocolate negro) y está disponible por 9,90 euros en las tiendas Balbisiana de Madrid, una buena ginebra seca en el congelador y un pack de tónica Schweppes, son todo lo que se necesita tener a mano en casa para esas sobremesas espontáneas que a veces surgen, como los mejores momentos de la vida, sin planearse.