Torrelodones y Galapagar confirman su frontera común

Los Ayuntamientos de Torrelodones y Galapagar han firmado esta semana el acta de deslinde que fija de forma definitiva el límite fronterizo entre ambos municipios en el tramo comprendido entre los mojones M12 y M13, una delimitación que permanecía con carácter provisional desde 1955.

El acto, celebrado junto a la Iglesia del Carmen de Torrelodones, ha contado por parte del Consistorio torresano con la primera teniente de alcalde, Sagrario Cillero, y los concejales de Urbanismo, Antonio Iraizoz, y de Hacienda, Concha Pastor.

Asimismo, en representación de Galapagar han asistido su alcaldesa, Carla Greciano, así como los ediles de Régimen Interior, Transportes y Empleo, Miguel Ángel Domínguez, y de Medio Ambiente y Cultura, Paloma Lorenzo Murillo.

Durante la jornada, técnicos del Centro Regional de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid han asignado las coordenadas definitivas a ese segmento de la linde municipal, en el marco del acuerdo alcanzado en 2021 entre el Estado y la Comunidad de Madrid para integrarse en el Sistema Cartográfico Nacional.

Con la firma del nuevo documento, las autoridades de Torrelodones, Galapagar, la Comunidad de Madrid y el Instituto Geográfico Nacional ratifican los límites fijados en el acta del 3 de noviembre de 1955 y oficializan las coordenadas del tramo pendiente entre los mojones M12 y M13.