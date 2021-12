La Navidad más solidaria en los taxis de Madrid

Madrid

Este año, la Navidad también se vivirá en los taxis. Free now, una plataforma de movilidad, quiere recuperar el espíritu navideño y, por eso, lanza la campaña “Taxi de los deseos”, en la que taxis navideños circularán por las calles de Madrid para sorprender a los usuarios y contribuir a una buena causa. Y es que la plataforma de movilidad colaborará con la Fundación Juegaterapia, que ayuda a los niños enfermos de cáncer a través del juego, en la financiación de Jappy Kits. Estas bolsas con juguetes electrónicos tienen como objetivo ayudar a los niños hospitalizados a que “la quimio jugando se pase volando”. De este modo, a través de los taxis de los deseos, Free now donará hasta 10.000 euros para amenizar la estancia de estos niños en el hospital.

Para donar esta cantidad, a lo largo del mes de diciembre, Free now incluirá en los taxis que participan en la campaña un código QR a través del cual los pasajeros pueden compartir su deseo navideño. Por cada deseo que se reciba, la plataforma donará un euro a la financiación de Jappy Kits. Estas bolsas que contienen juguetes electrónicos han demostrado ser de gran ayuda en el plan terapéutico no farmacológico de las mucositis oncológicas pediátricas, de acuerdo al estudio científico promovido por Juegaterapia con el Hospital La Paz de Madrid.

De acuerdo al estudio de la Fundación, el sistema nervioso simpático en los niños enfermos de cáncer se activa tras el golpe emocional que supone la hospitalización. Cuando el sistema nervioso simpático se mantiene activo de una forma sostenida, tiene efectos muy negativos sobre el organismo, como sobrecarga del corazón, hipertensión arterial o dificultad en el funcionamiento del sistema inmune, que es fundamental para hacer frente a la enfermedad. Sin embargo, cuando el niño está absorto en el juego, se activa el sistema nervioso parasimpático, que tiene dos funciones. Por una parte, favorecer la interacción social y, por otra, ayudar a mantener la homeostasis o el equilibrio interno del organismo, reduciendo también el deterioro de los distintos órganos del cuerpo.

“En Juegaterapia, llevamos más de 11 años colaborando con las unidades de Oncología Pediátrica de hospitales de toda España y de otros países. Hemos entregado más de 6.000 videoconsolas y 22.000 videojuegos y comprobamos, cada día, cómo gracias a esta labor, los niños siguen siendo niños y verdaderamente se consigue que la quimio jugando se pasa volando”, dice Valle Sallés, vicepresidenta de la Fundación Juegaterapia.

“Estamos muy contentos de colaborar en una iniciativa tan positiva como ésta de la mano de Juegaterapia. Deseamos poder ayudar a muchos niños a disfrutar de estas Navidades, aunque sea desde el hospital, con estos Jappy Kits y, por ello, animamos a todos nuestros usuarios - y a aquellos que no lo son, pero que se monten en uno de estos taxis voluntarios durante estas Navidades - a compartir su deseo navideño y hacer que los sueños de estos niños se hagan realidad”, comenta Isabel García Frontera, Directora General de Free now.

Alrededor de 25 taxistas se han unido a esta iniciativa para apoyar a la Fundación Juegaterapia y sorprender a los pasajeros, convirtiendo sus taxis en un espacio 100% navideño, con guirnaldas, espumillón y gorros de Papá Noel. “Tras el último año y la pandemia, creo que es necesario devolver la alegría y las ganas de celebrar a las personas. Por eso, cuando Free now me propuso participar en una iniciativa como esta, en la que ayudamos a los que lo necesitan, a la vez que contagiamos el espíritu navideño a los pasajeros, no dudé en colaborar”, dice Nuria Castro, taxista que opera con la plataforma. La iniciativa estará activa desde el 9 hasta el 31 de diciembre y, después de las fiestas, se hará la entrega de los Jappy Kits financiados a los niños enfermos con los que colabora la Fundación Juegaterapia.