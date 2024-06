El viaje a Alemania

Las universidades, e ignoro si los centros de FP están afectados, enseñan mal, salvo excepciones, y las clases de sus sabios no están adaptadas a lo que necesitamos los humanos estudiantes. Saben mucho, y así lo demuestran en las oposiciones, pero no saben enseñar.

El 80 % de lo que este caminante estudió en la Autónoma de Barcelona (Bellaterra) no me ha servido para nada. No me enseñaron por ejemplo, Economía. El profe era más rojo que Lenin y estaba obsesionado con Rosa Luxemburgo, Marx y la plusvalía.

De la inflación, el paro, los balances, etc... no nos enseñó nada. Quería que fuéramos rojos convencidos contra el capitalismo mundial y no periodistas que pudieran divulgar los beneficios de la libertad de mercado y sus defectos.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó ayer Alemania y le han explicado que las empresas, que son las que saben qué quieren de los alumnos, participan en la Educación. Ha prometido que van a incluir a compañías como Siemens en la formación de los que van a trabajar en el sector.

Hace 30 años, éste que suscribe visitó una fábrica de Nixdorf en Alemania y cuando pasábamos de un pabellón a otro pregunté a un propio.

-¿Oiga y ese edificio tan grande qué es?

-Nuestra joya de la corona. Nuestro centro de formación. Aquí hacemos unos grados de FP y se colocan la mayor parte de los alumnos en nuestras empresas.

En España se ha intentado. Pero no ha calado. Mientras los burócratas que no han pisado una clase y una empresa en su vida sean los que mandan en la Educación, aunque la presidenta lo intente, es imposible cambiar nada, y enseñarán como en Bellaterra cosas que no valen más que para pagarles el sueldo.