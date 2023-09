Este caminante cree que la Justicia española es simplemente un desastre. Pero no olvidemos que no toda la culpa es de los jueces. Aplican las leyes que aprueban nuestros queridos gobiernos y diputados que viven en «Alicia, el país de las maravillas». Hace unos días fue expulsado de España Juvenilson Días Da Silva, el «Violador de Pozuelo», tras 20 años de cárcel de los 300 años a los que fue condenado por 19 agresiones sexuales.

La policía ha enviado a esta rata a Brasil, me imagino que después de informar a sus colegas del paquete peligroso que enviaban. Las hazañas de este hijo de Satanás sólo son comparables a las del famoso «Violador de Pirámides», con 43 agresiones en Madrid en pocos años. Recuerdo también a otro cruel elemento que entró en una casa en Pozuelo y tras violar a una niña la asesinó. Cualquier día estará en la calle, si no está ya. Después de la Ley del «Si es si», cualquier cosa que uno diga se queda pequeña. Pero no tengo otro remedio que rebelarme con estas modestas líneas en defensa de las mujeres que han sido violadas y asesinadas.

Creo en la cárcel como elemento de rehabilitación, pero no siempre es posible. Estoy radicalmente en contra de la pena de muerte, pero también de que cada una de los abusos o violaciones de esta alimaña de Pozuelo le salga por algo más de un año de cárcel. ¿Qué pensarán las víctimas? Cuando preparaba este artículo he leído dos noticias que me han puesto la carne de gallina: «Una condena leve permitió a un pederasta de Barcelona abusar de seis niños» y la otra dice: «Alerta por el aumento de homicidios y violaciones de menores». Mal vamos.