We will rock you: el regreso de Queen y la libertad

We will rock you, el icónico musical que rinde homenaje a la legendaria banda de rock Queen, celebra su vigésimo aniversario en el Dominion Theatre del West End de Londres. Como un hito inolvidable en la historia de los musicales, esta producción ha cautivado audiencias de todo el mundo y ha inspirado a millones de seguidores de Queen. La buena noticia para los amantes de la música y de la banda es que ya celebra su tercera edición en la capital española.

Este fenómeno musical se estrenó por primera vez el 14 de mayo de 2002 en el Dominion Theatre de Londres, y su éxito pronto lo trajo a Madrid, convirtiéndola en la segunda ciudad europea en disfrutar de la magia de We will rock you. Desde entonces, el musical ha sido representado en 19 países, y más de 16 millones de espectadores han vivido la emoción de su vibrante narrativa y las atemporales canciones de Queen.

La trama, además de original y disruptiva, encaja con todos los públicos: se desarrolla en un futuro distópico donde la música está prohibida, y la sociedad está bajo el control de Killer Queen, quien reprime cualquier forma de originalidad o expresión artística. Sin embargo, existen valientes rebeldes que desafían la opresión, esperando la llegada del Soñador, Galileo, un líder que traerá de vuelta la música a través del rock y jugará un papel crucial en la lucha por la libertad.

La tercera temporada de We will rock you ha resultado muy especial, ya que las canciones se interpretan en su idioma original, inglés, sin traducciones ni adaptaciones. Esto garantiza que los espectadores experimenten la música de Queen en su forma más pura y auténtica, capturando la esencia de la banda de rock considerada para muchos como la más grande de todos los tiempos. El musical se ha renovado para su vigésimo aniversario, con un sonido más potente y cambios en el diseño de luces que sumergirán al público en la historia de una manera nunca antes vista: Brian May y Roger Taylor, miembros legendarios de Queen, son nuevamente coproductores del espectáculo, como lo fueron hace dos décadas. Este compromiso demuestra que la música de Queen sigue siendo tan relevante y apreciada como siempre. Tras el éxito de la película "Bohemian Rhapsody," que conmovió a audiencias de todo el mundo, Queen regresa con la misma fuerza y pasión. Brian May compartió su entusiasmo diciendo: "Esperamos que con el musical en Madrid pase un poco como con la película. 'Bohemian Rhapsody' ha supuesto un fenómeno social y también familiar. Muy probablemente los fans del musical de entonces tengan hoy hijos o sobrinos con los que vuelvan a compartir nuestra música de Queen, esta vez en directo".

La respuesta hasta ahora por parte de público ha sido más que aplaudida. Pero lo mejor es poder vivirlo uno mismo, en el Gran Teatro CaixaBank de Príncipe Pío. Las entradas ya están disponibles en venta. La obra ocupa 150 minutos con descanso, bajo la dirección musical de Pablo Navarro, y apoyado por los músicos Dani Gómez, Chema Animal, Paco Bastante y Ángel Reyero.