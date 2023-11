La escalada: el deporte de moda que se asienta en la capital

Un deporte desconocido para muchos; otros empezaron a conocerlo tras la victoria de Alberto Ginés en los Juegos Olímpicos; y desde hace algunos años, la afición favorita o el entrenamiento cada vez más recurrido. Lo vemos en anuncios publicitarios, en redes sociales, en personajes famosos y, cuando visitamos el centro, en auténticos expertos: descubrimos la escalada.

Nos adentramos en el centro de Sputnik, situado en el barrio de Legazpi. Vemos a niños, adolescentes y adultos de todas las edades. Como expone la directora, Eva Yuste, «hay un 50% de mujeres y 50% de hombres», algo sorprendente tratándose de un deporte principalmente masculino. Esto se debe a que la escalada ha dejado de ser una moda pasajera y llegó para quedarse, concretamente en las ciudades principales como Barcelona o Madrid, teniendo en cuenta que en España ya hay más de 300 rocódromos. «Antes, entrar a las salas de escalada era más complicado para las mujeres, puesto que solamente había hombres. La diferencia de cuando yo empecé a la actualidad es abismal», añade la directora.

Resistencia, equilibrio, fuerza, y coordinación. «Un deporte de lo más completo», expresa Yuste. Además, puede considerarse una actividad «mindfulness», ya que requiere no solamente de un esfuerzo físico sino también mental, lo que supone la concentración absoluta en la materia y olvidarse de todo lo demás. «Físicamente es un deporte muy bonito, se trabaja todo y da gusto ver a escaladores que parecen lagartijas moviéndose por la pared con una facilidad y agilidad increíbles». A pesar de las apariencias, este deporte no demanda una preparación intensiva; no se requiere fuerza inicial, ya que se desarrolla con el tiempo, y el proceso de aprendizaje es gradual. Cuentan con secciones adaptadas para diferentes niveles: «Los bloques blancos son ideales para principiantes, mientras que los bloques verdes permiten experimentar lo que es escalar con manos y pies, como subir una escalera. A medida que adquieres confianza y te sientes más atraído por el deporte, los desafíos se vuelven más complejos y te pica el gusanillo de seguir intentándolo».

Hacer comunidad

Sputnik, además de ser un centro de preparación física, podría considerarse un centro social, pues alberga cafetería, maquinaria de gimnasio, clases de pilates o lugares de descanso. Se organizan conciertos de jazz y «hasta se liga», dice Eva Yuste entre risas. «Queremos dar a la hostelería casi la misma importancia que al resto de instalaciones. Y tenemos en cuenta a todos los asistentes, por lo que tenemos clases colectivas, entrenadores personales y cursos de iniciación. Nos gusta hacer comunidad».

Sergio, uno de los entrenadores de Sputnik imparte clases y, además, practica escalada exterior de montaña. «Es un vicio. Una vez empiezas es muy difícil no engancharte», reconoce. «Y lo bueno es que es ideal también para planes familiares, ya que cada uno puede coger su nivel a la vez que practican juntos». Estas actividades son más comunes de ver en países como Francia o Alemania, donde cada 20 minutos te encuentras un rocódromo. Ahora, para nuestra sorpresa, la Comunidad de Madrid recoge de España más del 30% del total, según datos recopilados por CMDSport.

El centro

Sputnik es el resultado de un grupo de amigos y escaladores de Alcobendas que montaron este negocio en 2016. «Viene gente hasta en Nochebuena», cuenta Eva Yuste. Abren todos los días de siete de la mañana a 11 de la noche, y los fines de semana de nueve a nueve. Las clases suelen durar una hora y media, aunque, como dice la directora, «rara vez no es más». El precio diario asciende a 13 euros el día, pudiendo igualmente entregar un bono mensual de 63 euros. En todo Madrid agrupan más de 3.000 socios. En este caso, estamos ante el tercer centro que Sputnik Climbing abre en la Comunidad de Madrid y el cuarto en España –localizado en el centro de la ciudad, en la M-30–.

Centro Sputnik de Legazpi La Razón

Con una inversión de 2,5 millones de euros, ofrece una superficie de boulder —espacio preparado para la escalada sin cuerda, sobre colchonetas y a poca altura, y disciplina olímpica desde los Juegos de Tokyo— de 2.900 metros cuadrados (sin contar la zona de hostelería), lo que convierte esta instalación en una de la más grandes de España para practicar esta modalidad.

El nuevo rocódromo combina una zona de boulder, con más de 180 «problemas de escalada» de todas las dificultades y tipologías; un espacio de cuarenta vías de 6 metros que se escalan con autoseguro; área de entrenamiento específico; sala de fitness; espacio pensado para las familias, con bloques especialmente diseñados para peques, y, además, zona de restauración que supera los 350 m2. «Con la inauguración de Sputnik Climbing Legazpi cumplimos nuestro deseo de llegar al centro de Madrid, a un barrio muy bien comunicado con cualquier medio de transporte e incluso para acceder a pie o en bici; muchos de nuestros usuarios residen en esta zona», comentó el CEO y cofundador de Sputnik Climbing, Fernando Hernández.

Recuerda el CEO también la importancia de La Cantina, con sus 350 metros cuadrados dedicados a la restauración, se convierte en un nuevo espacio gastronómico de Madrid Río. Cuenta con acceso directo desde la vía pública (no es necesario acceder a la instalación deportiva para disfrutar de la misma). «La comida saludable y equilibrada y los sabores de temporada, con propuestas elaboradas a partir de productos propios de cada estación, son parte de la esencia de La Cantina. Podemos encontrar, además de sus opciones estrella –hamburguesas, nachos, croquetas de pollo asado, entraña argentina o huevos rotos de corral–, sugerencias más sofisticadas, como ensaladas que mezclan lo mediterráneo y los sabores del Pacífico, alitas de pollo con ingredientes tropicales o gratén de berenjenas y setas. También platos vegetarianos y veganos, postres caseros y una selección de zumos naturales y cervezas artesanales», explica el CEO.

La Cantina, en el centro Sputnik de Legazpi La Razón

Disponen de un equipo de deportistas y dos de ellos se hallan preparando para los próximos juegos olímpicos. «Ginés entró y ganó», recuerda Yuste. En total, podemos encontrar tres centros en Madrid (Alcobendas, Las Rozas y Legazpi) y uno en Bilbao. Entre sus labores forman a guías de montaña y, por si fuera poco, disponen de soporte fisioterapéutico. «Una de las diferencias con otros centros es que en Sputnik trabajamos cuatro días a la semana. Somos 220 empleados y se tiene muy en cuenta la conciliación», comenta Eva a LA RAZÓN.