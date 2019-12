EE UU se agarra al Acuerdo de París sin Trump

Pese al anuncio de Donald Trump de descabalgarse del Acuerdo de París, Estados Unidos podría cumplir con este compromiso si los Estados aceleran aún más la acción climática. Así, segun un estudio publicado ayer por expertos de la Universidad de Maryland y del Rocky Mountain Institute (llamado «Accelerating America´s Pledge»), todavía es posible que EE UU desempeñe su papel en mantener el calentamiento global en 1,5ºC. Ahora bien, no las tienen todas consigo. Un análisis previo encontró que los actores de la iniciativa centrada en acciones climáticas subnacionales dirigidas por el ex gobernador de California, Jerry Brown, y el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, podrían cumplir con dos tercios de los compromisos de París de EE UU. Si bien, según este nuevo informe presentado ayer en la Cumbre del Clima, con los compromisos climáticos actuales de los líderes no federales, el país está en camino de reducir en un 25 por ciento los gases de efecto invernadero para el año 2030 respecto a los niveles que tenía en 2005. Si a eso se suma la acción subnacional, se podrían bajar las emisiones hasta en un 37 por ciento para 2030.

Es decir, que pese a los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático sería necesario que el gobierno federal volviera a compromoterse tras las elecciones de 2020 con el fin de lograr reducir las emisiones en un 49 por ciento para 2030. De conseguirlo, el país estaría en línea con el Acuerdo de París: limitar el aumento de temperatura a 1,5ºC. No obstante, siempre podría volver a ganar Donald Trump y mantenerse por tanto la misma postura: carpetazo a este compromiso con la acción climática.

Economía y medio ambiente

Existe la esperanza de que Estados Unidos pueda reestablecer su posición como líder en tecnologías limpias. Así, en palabras del propio goberandor del Estado de Washington, Jay Inslee, «la acción cooperativa de los países está preservando la credibilidad de los Estados Unidos en el extranjero al tiempo que crea oportunidades en el país. Los Estados de la Alianza del Clima están en camino de reducir las emisiones entre un 20 y un 27% para 2025, al tiempo que mantienen el crecimiento económico que ha sobrepasado la economía nacional año tras año. Los Estados están demostrando que es posible proteger el meido ambiente y crear nuevos puestos de trabajo».

En concreto, las coaliciones de líderes subnacionales de EE UU adheridas a esta alianza representan ya la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos en su conjunto. Suman el 68% del PIB del país y generan el 51% de las emisiones.