La hostelería, clave en la economía circular

La hostelería española no es ajena al reto de la sostenibilidad. El sector genera en la actualidad el 52% de los residuos de envases de vidrio. Este formato en la restauración es sinónimo de calidad, de los productos premium, por lo que los profesionales deben asegurar el uso adecuado de este formato, garantizándole una vida futura.

Los hosteleros son una pieza clave en esa economía circular, que no sólo impacta al planeta sino que también lo hace de manera directa en la imagen de sus establecimientos. Así lo reconocen el 81% de los locales de hostelería, que lo ven como algo fundamental para sus negocios. Este alto nivel de concienciación no se concibe sin la importante labor de Ecovidrio, un socio estratégico para el canal HORECA, desde hace más de 20 años. Más de 63.000 establecimientos al año, unos 254 al día, reciben la visita de Ecovidrio para recibir todo tipo de información y materiales para el fomento del reciclaje. El sector atraviesa el peor momento que cualquiera podamos recordar, sufriendo las peores consecuencias económicas de la Covid-19, que le podrían llevar a la desaparición de 100.000 establecimientos al finalizar el año. Pero esto no puede ser una excusa para abandonar nuestro férreo compromiso con el reciclaje y la sostenibilidad, sino todo lo contrario, debe ser nuestra palanca de transformación y reconversión sectorial.

Los 140.000 millones de euros asignados a nuestro país por parte de la Unión Europea pasan por dos requisitos fundamentales: la sostenibilidad y la digitalización. Estos deben ser los objetivos de futuro de la hostelería y, por ello, nuestro pacto de participación activa en el plan estratégico 2020-2025 de Ecovidrio se hace más necesario que nunca.