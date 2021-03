El país de los apagones

No funciona nada. La gente se queda atrapada en los ascensores, los semáforos dejan de subir y de bajar, el caos se instala en el tráfico, no va el teléfono fijo ni la carga de batería para los móviles, y tampoco el aire acondicionado, los ventiladores, los frigoríficos para conservar los alimentos, las lavadoras para lavar la ropa; no hay internet ni ordenadores ni calefacción eléctrica ni calderas de gas accionadas por electricidad.

Sin luz el caos está garantizado y eso es lo que sucede con excesiva frecuencia en Estados Unidos, el país más avanzado del mundo. Nadie aclara el por qué, aunque tal vez se deba a la obsolescencia de sus infraestructuras