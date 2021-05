Alicia Torrego, Directora Fundación Conama: «Queremos recuperar el espíritu de la COP25 para el sector ambiental»

El próximo lunes comienza la XV edición del Conama, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, el gran espacio de encuentro del sector profesional del medioambiente en España. En un calendario habitual este foro se habría celebrado en noviembre pasado. Pero las circunstancias mandan y ha habido que esperar. Bajo el lema «La recuperación que queremos», se pondrán en común los asuntos clave del medioambiente, de hoy y del futuro. La organización de esta cita supone más de un año de trabajo y es punto privilegiado de observación de la realidad ambiental. Si alguien tiene acceso a esa visión panorámica es Alicia Torrego, directora de la Fundación Conama, organizadora del evento.

-¿En qué temas se centra especialmente esta edición del Conama?

-Hay dos cuestiones a las que se va a prestar especial interés: la salud, por un lado, ¡cómo no! Y la recuperación en clave de sostenibilidad. El momento actual, después de la pandemia y con los fondos europeos a la vista, supone un punto de inflexión para hacer una transformación real en la línea de lo que venimos diciendo desde hace tantos años.

-La recuperación y la transformación serán sin duda los temas eje del congreso, entonces...

-Obviamente. Cierto que el Pacto Verde Europeo estaba acordado desde antes de la pandemia. Pero, igualmente, los fondos hubieran estado orientados a esta transformación. Porque en Europa ya había una apuesta real para conseguir la descarbonización y cumplir con los compromisos que emanan del Acuerdo de París.

-Entre los asuntos habituales del Conama, cambio climático, movilidad, residuos, desarrollo rural, biodiversidad, etc., siempre hay temas de futuro, que todavía no están en la agenda pero que, no mucho después, forman parte de la conversación ambiental. ¿Cómo los detectan?

-Uno de nuestros objetivos principales es anticiparnos. El Conama comienza muchos meses antes, cuando ponemos en marcha los 55 comités en los que participan 1.200 colaboradores técnicos, que son la base de la organización. Y uno de sus grandes valores es que son nuestras antenas en todos los sectores para ver no solo lo que está pasando, sino lo que va a venir.

-¿Y qué va a venir?

-Un tema que está eclosionando, que tienen muchas experiencias que contar y que va a estar en un momento clave por los recursos que van a venir de Europa son las Soluciones Basadas en la Naturaleza en las ciudades. Hay que renaturalizarlas, para que imiten los ciclos de la naturaleza, para optimizar los esfuerzos y los recursos. Van a llegar muchos fondos europeos para mejorar la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático. Y se van a escuchar muchas cosas interesantes y avanzadas.

-¿Qué más vamos a poder ver en este Conama?

-Veremos muy de cerca cómo las comunidades autónomas vuelven a liderar las transformaciones. Tras la crisis de 2008 se diluyeron diluyeron un poco y perdieron el liderazgo que habían tenido. Ahora lo están recuperando y empiezan a pensar en la transformación de manera estratégica. Y eso es muy bueno porque las competencias ambientales están en sus manos.

-Para quien no lo conoce, ¿qué aporta el Conama a la sociedad?

-Un capital social de profesionales vinculados al medio ambiente, que desde el año 1992 se ha ido renovando y creciendo. Nunca ha disminuido. Porque los profesionales del medioambiente, tenemos, aparte de la capacidad profesional, una implicación vocacional y personal. Hay una enorme inteligencia colectiva en torno a los comités de Conama puesta al servicio de cómo contribuir, más allá de hacer el congreso, a hacer esta transformación que tenemos que llevar a cabo. Es un capital muy valioso que tenemos en España. Creo que el valor social del Conama está claro.

-¿Ha supuesto mucha voluntad sacarlo adelante en esta situación?

-Desde luego. Pero queríamos el reencuentro para volver a tomar el pulso y recoger el espíritu con el que nos despedimos al terminar la COP25, que había mucha fuerza e ilusión, una sensación de «¡Ahora, ya, por fin toca!». Fue muy motivador y emocionante y nos gustaría contribuir a renovar ese espíritu de fuerza del sector y de un cierto optimismo, dentro de las circunstancias difíciles que vivimos. Porque es ahora, es ahora o nunca.

«El Conama aporta una enorme inteligencia colectiva al servicio de la transformación que tenemos que llevar a cabo»