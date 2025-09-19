Septiembre, recuperando hábitos sin ansiedad

Seamos conscientes de que la llegada de septiembre no es una ruptura, no es un cambio de estación. Seguimos en verano hasta finales de este mes, lo que nos invita a recrearnos en los buenos momentos de las vacaciones, compartiendo experiencias y anécdotas en familia o con los amigos. No se puede soslayar lo urgente, y –por tanto- debemos afrontar con decisión las obligaciones laborales y escolares; eso sí, sin ansiedad, con calma. Para estimularnos y preparar con tiempo los retos del otoño, podríamos aplicar la metodología Kaizen, consistente en aplicar pequeños cambios en nuestro día a día: un masaje thai, un retiro de fin de semana, retomar el yoga y la meditación, o el gym, ir al cine en familia...

Agua termal para restaurar la piel.

Después de semanas bajo el sol, incluso aplicando las precauciones que recomiendan los médicos, nuestra piel se encuentra lesionada, esperando una adecuada restauración. El agua termal es uno de los principios activos más importantes en cosmética natural. Desde la remota antigüedad, egipcios y griegos conocían las ventajas del agua termal, y por ello concentraban núcleos de viviendas o templos cerca de aguas termales. En España disponemos de un patrimonio natural abundante y fuentes termales con todas sus propiedades activas. El agua termal cosmética hidrata, calma, refuerza la barrera cutánea natural y ayuda a regenerar la piel, evitando su envejecimiento prematuro.

Beneficios de los dentífricos de eucalipto.

Muchas son las ventajas reconocidas al eucalipto, y la última -convertida ya en tendencia- es su uso como gel dentífrico. Su principal acción es antibaceteriana y antiséptica, eliminando las bacterias presentes en la boca. Está especialmente indicado para quienes padecen enfermedades en las encías, amortiguando el sangrado; y contribuye fehacientemente a reducir el índice de placa dental. El principal atractivo de los geles de eucalipto es que su administración diaria va más allá de una simple limpieza de boca y dientes.