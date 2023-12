«El turista ahora quiere vincularse con el destino»

El cambio climático supone una serie de riesgos con los que hay que lidiar de forma inevitable, también en el sector del turismo. Green&Human, la asociación colaborativa sin ánimo de lucro que tiene como objetivo impulsar un modelo de turismo sostenible, está desarrollando diversos proyectos para potenciar la sostenibilidad de los viajes en España. Asimismo, se han trazado la meta de ser un soporte para pequeñas y grandes empresas, a fin de que estas sepan cómo gestionar las demandas medioambientales que exigen los gobiernos y aprovechar las ayudas que están a su disposición y que a veces desconocen.

¿En qué consiste la gestión de la sostenibilidad?

La sostenibilidad es un instinto primario de subsistencia visto desde una manera humanista, mientras que la gestión de la sostenibilidad a nivel empresarial se refiere a la administración de recursos limitados que necesita una empresa para que perdure y pueda seguir funcionando. Por ello, es primordial ver donde poner los esfuerzos considerando el trato medioambiental. Un ejemplo del uso de recursos lo vemos en la gestión del agua y las sequías, cuando durante el verano muchas duchas no han podido tener acceso al agua, muchas piscinas no se han llenado. En la parte social, el perfil viajero ha cambiado mucho, ahora el turista ya no quiere ir a circuitos cerrados, sino que busca vincularse con el destino rural, pero tiene que hacerlo de forma respetuosa para no generar una incomodidad en la comunidad.

¿Cómo se sabe si una empresa de turismo es sostenible?

En el plano empresarial la sostenibilidad es muy explícita, porque se tiene que cumplir una serie de normativas legales para cumplirse. Respecto a los turistas es diferente, por ejemplo, en la accesibilidad, tenemos que hacer posible que la oferta sea apta para personas con problemas de accesibilidad, ya que ellos no viajan en grupos especializados, sino que suelen viajar con sus amigos y familia, entonces, si un negocio no considera este aspecto está perdiendo a un gran grupo de viajeros. Esto mismo sucede con la diversidad de género, la religión, o con actividades muy de nicho. En este sentido, la clave está en diversificar la oferta para que siga siendo atractiva y deseable.

¿Qué cambios está sufriendo el sector del turismo?

Este año ya hemos visto un desplazamiento de los turistas de España de la zona sur al norte, una tendencia que no parece que se vaya a revertir. Las zonas de excesiva calidad durante el verano no serán atractivas durante los meses de verano, pero se generan oportunidades para el resto del año, cuando estos destinos no suelen ser especialmente visitados. Esto también dará la oportunidad de diversificar los negocios para que no se asocien únicamente como un destino de sol y playa. Al mismo tiempo, también hemos identificado ciertos riesgos en el norte, ya que las infraestructuras turísticas del norte no están tan desarrolladas. Los cambios climáticos pueden pueden ser una gran oportunidad para el sector económico local, pero las empresas tienen que saber identificar las oportunidades y acciones a tomar.

¿Qué propone Green&Human?

Queremos hacer un proyecto de transformación. Para hacerlo, necesitamos herramientas tanto de talento como de financiación. En esta línea, tenemos que saber cosas básicas como cuáles son las ayudas públicas que nos pueden beneficiar. Para ello contamos con nuestro panel de partners (proveedores de servicios), ayudamos a nuestros asociados a descubrir ese beneficio que muchos desconocen. Cabe destacar que el año pasado se publicaron alrededor de unos 500 textos legales relacionados con sostenibilidad para el sector turístico a nivel nacional y otros 800 a nivel autonómico, lo que puede ser demasiado para empresas pequeñas. Además, entre nuestros socios están industrias como la aviación, hostelería, restauración, transporte o distribución y muchas más.

¿Cuáles han sido los logros?

En estos dos últimos años de trabajo tenemos varios motivos de orgullo, el primero, es haber sido capaces de involucrar a los grandes sectores con las pequeñas del sector. Hemos organizado «El Ágora de Turismo Sostenible» en colaboración con Centrum, el año pasado fue en Barcelona y este en Málaga. Ambos con cientos de asistentes y con temáticas como «todavía estamos a tiempo» en 2022 o «la sostenibilidad como acción y su rentabilidad» en 2023. Ahora podemos poner en marcha otro proyecto «Nest ESG» que será una red de centros de cultura y formación en torno a sostenibilidad turística, donde empresas grandes y pequeñas puedan compartir conocimiento para desarrollar una cultura global en el territorio. El piloto se acaba de lanzar en Mallorca y la idea es que el próximo año se aperture otro centro en otra ciudad con el fin de abordar los problemas locales de cada destino, pero también con la finalidad de compartir información entre los distintos centros.