El RACE también desmiente los datos de víctimas en carretera de la DGT

Al igual que otras organizaciones vinculadas con los automovilistas y la circulación vial, el Real Automóvil Club de España se muestra en desacuerdo con el optimismo mostrado por la DGT acerca de la disminución de víctimas en las carreteras españolas durante el pasado año ya que mientras los desplazamientos por carretera disminuyeron en un 25%, los muertos en accidentes de tráfico sólo lo hicieron en un 21% y se contabilizaron un total de 870 fallecidos.

En concreto, el número de muertos en las vías interurbanas el año pasado ascendió a 870, mientras que 3.463 resultaron heridos graves, cifras que son porcentualmente peores que las del año anterior. Según la información de la propia Dirección General de Tráfico, el descenso de fallecidos respecto al año 2019 sólo es del 21%, a pesar de que el número de vehículos por nuestras carreteras fue un 25% inferior por todas las cuestiones relacionadas con las restricciones derivadas de la pandemia. Ya en el pasado verano se vieron resultados alarmantes, ya que mientras los desplazamientos se redujeron en un 10%, el número de fallecidos apenas se contuvo un 6%.

En opinión del RACE, la culpa de esta situación es principalmente por la falta de inversión en las carreteras y porque el parque automovilístico español está cada vez más envejecido, con una edad media que se acerca a los 13 años. Recuerda este organismo que solo se revierte en la infraestructura viaria una pequeña parte, menos de la mitad, de los ingresos generados por impuestos relacionados con el automóvil. Además, se han aprobado medidas encaminadas a encarecer el uso del vehículo, con lo que se dificulta el acceso a coches más modernos y, por lo tanto, más seguros.

Indica asimismo el RACE que medidas como el posible pago por el uso de las autovías no harían otra cosa que agravar la situación. En 2020, se redujeron un 34% el número de fallecidos en autopistas y autovías, mientras que un total de 670 de los fallecidos perdieron la vida en carreteras convencionales. Por otra parte, hay errores asimismo en los conductores ya que 125, personas que han fallecido en accidentes en las carreteras españolas en 2020 no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Esto es, uno de cada cuatro fallecidos en carretera no hacía uso de este sistema de seguridad. En el aspecto positivo, se han reducido en 97 los motoristas fallecidos en nuestras carreteras.