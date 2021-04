¿Recibiste alguna ayuda para comprar un coche? Hacienda te reclamará entre 240 y 1.650 euros

Los compradores de turismos eléctricos o con etiqueta ‘CERO’ de la Dirección General de Tráfico (DGT) que hayan recibido las ayudas del Plan Renove o del Plan Moves y tengan un sueldo neto medio de unos 21.161 euros al año tendrán que pagar 1.200 euros en su próxima declaración de la renta, según datos del portal especializado en vehículo nuevo de Sumauto, Unoauto.

Ante esta nueva cita de los contribuyentes con el fisco, que arranca este miércoles día 7 de abril, la plataforma recomienda a los compradores de un turismo que se hayan beneficiado de alguna ayuda pública que presten especial atención, ya que tendrán que declarar la cuantía que recibieron en su momento.

En este contexto, se estima que los compradores de vehículos ‘ECO’ recibieron 1.000 euros de ayuda (1.500 euros en caso de achatarramiento de un vehículo) y que su factura fiscal se encarecerá en unos 300 euros, en caso de percibir un sueldo medio.

Por su parte, los compradores de vehículos con etiqueta ‘C’, que recibieron hasta 800 euros, tendrán que pagar unos 240 euros más en el IRPF.

Además, los compradores de turismos eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible que recibiesen la subvención de unos 4.000 euros tendrán que pagar 1.200 euros al fisco, que se eleva a los 1.650 euros en caso de haberse beneficiado de 5.500 euros de ayuda por también achatarrar un coche antiguo.

Unoauto ha explicado que los incentivos a la compra constituyen una ganancia patrimonial que debe incluirse en la base imponible general del IRPF y tributarán en función de los ingresos y de la situación personal y familiar de cada contribuyente, mientras que los descuentos realizados directamente por el fabricante no tributan. Asimismo, ha advertido de que los compradores que si no las declaran se exponen a tener que presentar una declaración complementaria, que en caso de no realizarla llevaría a la administración a liquidar el importe correspondiente con intereses de demora e imponer una sanción por una infracción tributaria.