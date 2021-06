Arquitectura y motor: obligados a entenderse

La llegada del coche eléctrico está provocando un cambio radical en la forma de entender las ciudades del futuro. Una revolución que no es desconocida para el fabricante italiano Fiat ya que en la década de los 50 “democratizó” el transporte con su pequeño 500. Por aquel tiempo las calles sufrieron una total transformación. Ahora, esta vez con un motor cien por cien eléctrico no contaminante, el utilitario más famoso del mundo vuelve a la actualidad para ir más allá de su papel como vehículo.

Olivier François, CEO de la marca Fiat y director de Marketing de Stellantis, y el arquitecto Stefano Boeri, creador del Bosco Verticale, el edificio “verde” que se erige en Milan y cuyo estudio se dedica a proyectos de forestación urbana en todo el mundo, participaron en una charla sobre el futuro de las ciudades, la movilidad urbana y la arquitectura sostenible para hacer que las ciudades sean más saludables y habitables,

Olivier Francois, CEO de la marca Fiat y director de Marketing de Stellantis, comentó: «La decisión de lanzar el nuevo 500, eléctrico y solo eléctrico, se tomó antes de la COVID-19. Incluso entonces, ya sabíamos que el mundo no podía aceptar más “compromisos”. El confinamiento fue solo la última de las advertencias que hemos recibido. En ese momento, fuimos testigos de situaciones que hubieran sido inimaginables hasta entonces, como ver animales salvajes deambulando por la ciudad, demostrando que la naturaleza estaba recuperando lo que era legítimamente suyo. Además, como si todavía fuera necesario, se nos recordó la urgencia de actuar, de hacer algo por nuestro planeta. Tenemos un icono, el 500. Un icono siempre tiene una causa y el 500 no es una excepción: en la década de los cincuenta permitió que la movilidad fuera accesible para todos. Ahora, en este nuevo escenario, tiene una nueva misión -nuestra misión- crear movilidad sostenible para todos. Es nuestro deber ofrecer al mercado, tan pronto como podamos, coches eléctricos que no cuesten más que los vehículos con motor de combustión interna, en consonancia con la reducción del coste de las baterías. Estamos explorando el territorio de la movilidad sostenible para todos: este es nuestro proyecto. Entre 2025 y 2030, nuestra gama de productos se convertirá gradualmente en solo eléctrica. Y será un cambio radical para Fiat. Mientras tanto, en un futuro próximo, solo dentro de unos meses, estoy orgulloso de un proyecto que transformará la legendaria pista en la cubierta de la antigua fábrica del Lingotto de Turín en el jardín colgante más grande de Europa, con más de 28.000 plantas. Un proyecto importante, significativo y, una vez más, sostenible, destinado a revitalizar la ciudad de Turín, nuestra ciudad».

Por su parte, Stefano Boeri, arquitecto, urbanista y fundador del estudio Stefano Boeri Architetti señaló que “si tenemos en cuenta que las ciudades son responsables no solo de la emisión de más del 70% de CO2, fenómeno en el origen del calentamiento global, sino también de la emisión de contaminantes que son la principal causa de enfermedades y mortalidad por problemas respiratorios, es evidente que las ciudades son los primeros lugares para intervenir con un cambio profundo. La pandemia de Covid nos ha mostrado lo frágiles que pueden ser nuestras vidas y nuestros cuerpos y ha puesto de relieve la importancia de mejorar el medio ambiente y sobre todo el aire de las ciudades en las que vivimos. Además de absorber CO2, reducir el consumo energético y el calor urbano, aumentar la biodiversidad de las especies vivas y hacer las ciudades más atractivas, los árboles reducen drásticamente la contaminación por polvo fino. No lo olvidemos: las plantas y los árboles son la única vía que tenemos para absorber los contaminantes ya emitidos. Creo que ha llegado el momento de promover, con todas nuestras fuerzas y recursos, una gran campaña para limpiar el aire contaminado de nuestras ciudades, esa micropartícula de sustancias nocivas para la salud de nuestros pulmones que sin duda ha acentuado en algunas zonas urbanas especialmente contaminadas la intensidad de propagación del COVID 19. Ya tenemos varias soluciones disponibles que pueden ayudarnos: proteger y aumentar las superficies permeables y verdes mediante la creación de nuevos parques y jardines, en y alrededor de nuestras ciudades; transformar los tejados de la ciudad en praderas y huertos; promover los huertos comunitarios y la agricultura urbana; utilizar raíces de árboles para descontaminar suelos contaminados; crear una red de corredores verdes para conectar parques, bosques y edificios verdes.”

Ambos coincidieron en la necesidad de mejorar el acceso al uso de los coches eléctricos mediante soluciones innovadoras y nuevos productos financieros que puedan bajar el umbral de acceso; la necesidad de aumentar el número de puntos de recarga privados en los edificios comunitarios, lo que requiere replantear la infraestructura de los edificios del futuro, pero sobre todo adaptando los edificios existentes; la necesidad de aumentar la visibilidad de los puntos de recarga en las ciudades e incrementar los puntos de recarga rápida.