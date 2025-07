Dos españoles prueban el aceite de oliva en un supermercado de Marruecos: “Fijaos…”

Ir a comprar al supermercado es una actividad totalmente cotidiana que forma parte del día a día de los españoles. Ha sustituido, al menos en gran parte, a los pequeños comercios, que ya no tienen la misma cuota de mercado que años atrás. El poder conseguir todo lo necesario en el mismo establecimiento teniendo que realizar un solo pago y esperando una sola cola ha marcado la diferencia más allá de los precios, que dependen más del caso particular.

Es una actividad totalmente normalizada y todo el mundo conoce su estructura y funcionamiento. Sin embargo, conviene conocer otras culturas y cómo funcionan allí ya que en ocasiones deparan sorpresas. Algunos españoles han mostrado establecimientos de otros países como Suiza, pero dos españoles que tienen una cuenta común llamada 'Comida Perrona' ha ido más allá y ha mostrado uno de Marruecos al detalle.

Así es un supermercado en Marruecos

"Cuando uno viaja no hay nada mejor que entrar a un supermercado tradicional del país y buscar curiosidades súper diferentes", afirma la joven. Concretamente muestra el supermercado 'Marjane', de Tetuán, Marruecos. "Nada más entrar mira lo que me encuentro, bebida de Mentos", explica mientras señala el bote. No se lo cree ya que eso en España no se vende: "¿Cómo que bebida?". Posteriormente, el hombre enseña otra "bebida que es típica" llamada Hawái: "Es tropical y la vamos a probar".

Tras ello, muestran uno de los productos que más sorprenden: "El preparado para hacer el pan marroquí, un saco gigante". Su mayor sorpresa no es esa: "Lo tienen abierto para que tú veas si realmente es para tu receta o quieres otro". Hay un pasillo entero lleno de sacos con este pan, de diferentes tipos. Después del pan se van hasta otro de los puntos estrella de su gastronomía, las especias. "Huele esto... wow", alucina. También muestra alguna más concretamente: "La cúrcuma, para deshincharse".

Son autoservicio al peso deseado, al igual que otro producto que es más habitual en España, las aceitunas. Destaca un punto: "Lo mejor de todo son que tienes tus cacitos para que puedas probar". Prueban varias cosas y las definen con una palabra: "Potente". El hombre alucina: "La gran variedad que tienen, es fantástico".

¿Cómo es el aceite de oliva en Marruecos?

Tras una completa degustación de las aceitunas van hasta un producto típico español: el aceite de oliva. Lo definen así: "Fijaos en el color del aceite de oliva que tienen aquí, es como muy puro porque dicen que es recién triturado, recién exprimido". También hacen una cata: "Se ve como súper espeso, parece miel". Al hombre le gusta especialmente: "Ala, está intenso, está buenísimo. Increíble el color, está súper intenso". No escatiman en la prueba: "Aprovecha que es gratis, come".

Una vez probado el aceite se van hasta otros alimentos como el arroz y la pasta, que están a granel para que cada uno coja el peso que desee: "Es una pasada, es como si estuvieras en una mercadito y tu escoges a peso. Los macarrones, los fideos... no te tienes que llevar una bolsa, si te quieres llevar 50 gramitos, te los llevas". Después van con el Eleven: "Con distintos sabores, de limón, de plátano... esto está riquísimo". Concluyen con las galletas Tango: "Nos dijeron que son muy típicos y tienen un pintón". Cierra con la siguiente reflexión: "Vaya nivelón tienen aquí con las cosas dulces, me encanta".