Una influencer se refiere a Toledo como una ciudad de Madrid y desata la polémica: "Recibo comentarios de odio"

Toledo es una ciudad con un encanto especial que está llena de historia. A nivel internacional, es conocida prácticamente por todo el mundo debido a su aspecto monumental y el valor cultural que conservan todos sus rincones. Lo que llama la atención de todos los turistas es su combinación de estilos, visibles en sus calles y en su estilo de vida. Basta con dar un paseo y se entenderá por qué es considerada una de las ciudades más bonitas de toda España.

Sin embargo, esto no está a la orden del día de todo el mundo. Para quienes no la conocen bien, Toledo puede pasar desapercibida o, incluso, ser confundida con alguna ciudad de Madrid. Al estar situada tan cerca de la capital madrileña, varios pueden pensar que es un municipio como otro cualquiera de la Comunidad de Madrid. Esta confusión es bastante más común de lo que aparenta, sobre todo para esas personas que no están familiarizadas con la geografía española, y de ello ha sido testigo una youtuber cubana.

"Queremos ir a un pueblo de Madrid, nos vamos a Toledo"

Se trata de Dina Stars, una creadora de contenido que se centra en realizar publicaciones sobre estilos de vida, moda y 'hauls' de sus compras en las tiendas, ya sean Primark, Stradivarius o Bershka, entre otras. La raíz de su polémica vino cuando, en 2022, visitó la capital manchega y la nombró como un pueblo más de la capital de España.

"La idea era ir a un pueblo de aquí de Madrid. Nos vamos para Toledo", expresó en un video en YouTube. Esa no fue la única vez que se refirió a Toledo como Madrid, ya que mientras grababa a la ciudad declaraba frases como "aún no me creo que sea posible conocer estos rincones de Madrid". Como era de esperar, los comentarios de este video explotaron contra la protagonista. Entre los más destacados se encuentran los siguientes:

" Una clase de geografía e historia nunca viene mal cuando se va de viaje y se transmite. No sólo Madrid es España y los demás pueblos. ¡Infórmese!".

cuando se va de viaje y se transmite. No sólo Madrid es España y los demás pueblos. ¡Infórmese!". " Toledo no es un pueblo, es una ciudad y más importante de lo que piensas".

y más importante de lo que piensas". "Antes de salir a visitar otros lugares que no sean Madrid, infórmate un mínimo de ese lugar ".

". " Desde luego Dinamita, la cultura no es tu fuerte... jejeje La Imperial TOLEDO rinconcito de Madrid, jejeje".

jejeje La Imperial TOLEDO rinconcito de Madrid, jejeje". "Demuestras tu cultura diciendo que Toledo es un pueblo de Madrid, que te parecería si yo dijera que Cuba es una colonia de España. No te metas en jardines que no conoces".

"No somos un pueblo de Madrid, son dos comunidades distintas"

Este tema lo trató el antiguo programa Cuatro al día, el cual era emitido por Cuatro. Se reunieron, en directo, tanto Dina Stars como José María San Román, un toledano que es vocal de la Asociación Cultural de Toledo. Cuando fue preguntado por su opinión acerca de lo acontecido, comenzó explicando que todo ello había "generado cierto revuelto, ya que nosotros estamos en una región que es Castilla-La Mancha, somos cinco provincias y la capital es Toledo".

"Ha provocado un cierto malestar", añadió justo antes de que Mónica Sanz le volviera a preguntar qué era lo que más le había molestado al colectivo toledano. La respuesta fue que "el apelativo 'pueblo de Madrid' cuando somos dos comunidades distintas".

La pelota en el tejado de Dina Stars

Posteriormente, el turno de palabra se le cedió a Dina, quien expresó que no tenía ni idea de esto y que, por supuesto, no tenía ninguna intención de ofender a ninguna persona nacida en la capital de Castilla-La Manca. "Entiendo perfectamente que me equivoqué. Me di cuenta al momento de publicar el vídeo por los comentarios. Pedí perdón a través de mi Instagram porque mi intención no fue para nada ofender", comenzó.

Antes de recibir estas disculpas por parte de la youtuber cubana, varios usuarios se sintieron muy ofendidos por lo que acaban de ver. Algunos le comentaron, desde el respeto, que se había confundido, pero otros la criticaron sin ningún tipo de tapujo y faltándola al respecto, casi insultándola. Cuando hizo alusión a estos mensajes negativos que recibió expresó lo siguiente: "No puedo entender son las personas que te tiran ‘hate’, que te dicen inculta, que te dicen bruta… Pero para nada voy a entristecer por los comentarios de odio. Creo que no es para ofenderse de esa manera".