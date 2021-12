Piaggio 1 Active: simplicidad urbana

Si alguien conoce bien el mundo del scooter, con más de 75 años de tradición, ésa es la firma Piaggio. Con su última propuesta eléctrica: el modelo Piaggio 1, la fórmula scooter que tomó forma desde la Vespa, toma un nuevo valor y se adapta no sólo a las necesidades de un futuro inmediato que no es otro que el eléctrico. Para ello ha mantenido tanto a nivel de diseño como en su pilotaje, todos los aspectos típicos de su propio ADN: conducir el Piaggio 1 ha recordado por un momento mi insuperable Vespa Primera 125 de la década de los noventa.

Pese a que esta firma ya cuenta en su gama con la Vespa elettrica; un scooter sofisticado, inequívoco, pero a un precio un poco alto, el Piaggio 1 quiere ofrecer sencillez en su manejo y ciertas prestaciones urbanas, que satisfagan las necesidades de muchos usuarios con un poder adquisitivo quizá no tan alto como para llegar a la Vespa.

El Piaggio 1 dispone de una estructura convencional. Su chasis es tubular con suspensión delantera de rueda tirada -la habitual en las Vespa y que permite desmontar la rueda lateralmente-, mientras que el eje trasero se sustenta mediante un ligero basculante de doble brazo con dos amortiguadores que le confieren una notable comodidad. Dado que este modelo no dispone de motor térmico ni del sistema de transmisión automático, no necesita que su basculante soporte ningún elemento mecánico y eso le da una notable ligereza al conjunto. Los frenos disponen de disco delantero y otro en la rueda trasera. En el centro de la moto se aloja la batería. Por su parte el motor está ubicado en el interior de la llanta trasera, por lo que no ocupa espacio en la carrocería y, además, aumenta el efecto giroscópico de la rueda trasera.

Bajo el cómodo asiento que puede llevar piloto y pasajero, y que se encuentra a poco más de 750 mm del suelo, hay espacio suficiente para guardar un casco del tipo jet, y otros elementos. Dispone, además, como no podía ser de otra manera, de plataforma plana en los pies, algo muy útil para un vehículo urbano como es el Piaggio 1.

Iluminación led, llave electrónica, cargador USB y varios mapas de funcionamiento, incluso de una App para conectar nuestro Smartphone con este vehículo, son detalles relevantes para el uso y disfrute de este scooter en el ámbito urbano.

El nuevo Piaggio 1 se comercializa en varias opciones: Básica y Active. La básica se encuadra en el ámbito de los ciclomotores con una velocidad máxima de 45 km/h. y con una autonomía de43 km. La opción Active, precisa del carné A1 ya que dispone de un motor más potente y alcanza una velocidad de 60 km/h. Esta última versión, dispone de frenada integral, algo que agradecerán los menos habituados a moverse en moto. Tanto la Piaggio 1 básica como la Piaggio 1 Active recargan su batería al 100%, en poco menos de 6 horas con un cargador normal, tipo móvil o Tablet. Ambas disponen de dos modos de conducción: ECO y Normal.

Al tratarse de un vehículo eléctrico, la respuesta del motor es inmediata. Su ligero peso de apenas 100 kilos, la hacen muy manejable moviéndose por el denso tráfico urbano de cualquier ciudad. Además, la velocidad máxima en el caso de la Active, 60 km/h. se alcanza de inmediato. No hay vibraciones, ni ruido, solo dinamismo y un tacto inmejorable entre acelerador y la reacción del motor.

Estas versiones, según necesidades o carné disponible, van desdelos 3.090, hasta los 3.290 del modelo Active, el más potente, aunque si deseamos, por ejemplo, una pata de cabra, deberemos consultar la lista de opciones.