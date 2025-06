Un profesor de autoescuela explica para qué sirven las líneas verdes y azules de la carretera

Circular en coche por la carretera conlleva a algo más que seguir las dos líneas que delimitan tu propio carril. Hay que prestar atención a numerables factores más tanto de la carretera, como del resto de vehículos que circulan por la misma vía.

La Dirección General de Tráfico (DGT) exige conocer las normas de circulación consolidadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre ellas destacan dos, la Ley de Tráfico y el Reglamento General de Circulación.

¿Qué significan las líneas verdes y azules en la carretera?

En dichas normas vienen recogidas todas las. Es de vital importancia conocer dichas señales y marcas para tener un circulación segura y evitar accidentes. Además, no hacer caso a alguna de ellas puede conllevar a una buena multa, como saltarte una línea continua

Un profesor de autoescuela a través de las redes sociales @my_autoescuela explica el significado de unas nuevas marcas viales que la Dirección General de Tráfico ha comenzado a implementar.

El profesional aclara que "la DGT ha comenzado a pintar las carreteras con líneas azules y verdes". Hay que recordar que las marcas viales son líneas, símbolos y letras pintadas sobre el pavimento de las carreteras, con el objetivo de regular el tráfico, guiar a los usuarios y advertirles sobre posibles peligros o restricciones.

En primer lugar, explica que "las líneas verdes indican tramos de alta siniestralidad, para indicar a los conductores que reduzcan su velocidad". Hace cinco años la DGT comenzó a implementarlas de forma provisional y cada vez las vemos más en la carretera.

Hay que destacar que en estas vías existe una vigilancia especial, con medidas como radares o patrullas que vigilan la zona para evitar a toda costa los accedentes o poder reaccionar rápidamente en caso de uno.

Se encuentran pintadas en el interior justo al lado de las líneas blancas y su función en particular es servir como estrechamiento en la carretera, provocando así que los conductores reduzcan la velocidad.

Mientras que por otro lado, "las líneas azules delimitan perímetros de seguridad al rededor de infraestructuras críticas". Es muy importante no confundirlas con las líneas azules de las zonas de servicio de estacionamiento regulado.

Estas líneas azules sirven para señalizar algunas particularidades en las inmediaciones de la calzada. En específico, indica las zonas por las que pasa la fibra óptica. De esta manera, la distancia que comprende el recorrido total de la pintura localiza el tramo en el que discurre una línea de fibra óptica enterrada en el arcén

Multa por no hacer caso a las marcas viales

Todo depende de la señal o marca a la que se esté haciendo caso omiso. No respetar una línea continua constituye una infracción grave, lo que conlleva a una multa de 200 euros.

Hay que recordar que no respetar todas las señales de tráfico tiene distintas multas dependiendo de la señal a la que no estés haciendo caso. Esto se debe a que no es lo mismo saltarte una señal de stop, que una señal de velocidad mínima obligatoria. Sin embargo, estas son las multas en función de la gravedad de la infracción: