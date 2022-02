Tesla actualizará más de 817.000 vehículos por un fallo en el aviso del cinturón de seguridad

Tesla actualizará de manera inalámbrica más de 817.000 vehículos debido al mal funcionamiento del sistema de aviso del cinturón de seguridad que podría hacer que los conductores no se diesen cuenta de que está desabrochado. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés), está revisión afecta potencialmente a 817.143 unidades del Model S y del Model X vendidos entre 2021 y 2022; de los Model 3, de 2017 a 2022, y de los Model Y vendidos de 2020 a 2022.

“El timbre sonoro puede no activarse cuando el vehículo se pone en marcha y el conductor no se ha abrochado el cinturón de seguridad”, ha explicado la NHTSA. La agencia dependiente del Gobierno de los Estados Unidos informó a principios de semana de que Tesla había acordado desactivar voluntariamente una función de su sistema de asistencia al conductor que permitía a los coches pasar lentamente por las señales de ‘stop’ cuando no hubiera otros vehículos o peatones.

El fabricante estadounidense también esta siendo investigado sobre la función de los coches de Tesla que permite a los conductores jugar a videojuegos en la pantalla de la consola mientras el vehículo está en marcha.