Renting: un sector que crece en todos los segmentos

La sociedad se encuentra en estos momentos en un importante momento de transición en cuanto a movilidad se refiere. El proceso de descarbonización y la entrada en juego de nuevas tecnologías como los vehículos cien por cien eléctricos, los híbridos enchufables y los híbridos auto recargables frente a la «demonización» de los coches diésel e incluso de la gasolina, unido a una etapa de incertidumbre, han hecho que la modalidad del pago por uso, encarnada en el renting, haya experimentado en el último año un crecimiento del 5% frente el 1% de ejercicios anteriores. En la actualidad una de cada cinco operaciones se realiza a través del renting y este sector ha pasado a tener un 25% de presencia en el mercado español gracias a un volumen aproximado de 800.000 unidades. Y todo esto, sin olvidar que el renting es un aliado perfecto para reducir las emisiones ya que se trata de coches nuevos, bien mantenidos y, en su mayoría, con algún tipo de hibridación. LA RAZÓN reunió a cuatro expertos del sector en una mesa de análisis y debate en la que se abordaron temas como el papel del renting en la nueva movilidad, el pago por uso y tendencias como la suscripción en la que llegará un momento en el que el cliente pagará por soluciones de movilidad. El propio concepto del renting ha evolucionado y ya representa mucho más. Los ponentes fueron: Jon Barañano, director de Productos de Empresa de Santander España, Damian Tokmayier, Head of Fleet Hyundai Motor España, Antonio Cruz, subdirector general de ALD Automotive España y José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Todos coincidieron en el importante papel que el renting está jugando (y crecerá mucho más) a la hora de renovar el parque móvil español, que tiene una media superior a los 12 años. «Lo que está tirando de una manera muy importante es la cantidad de servicios que las compañías y los equipos de gestión están integrando en el producto. Los clientes de todos los segmentos lo que están viendo es que llevan un paquete de movilidad completa. Eso les ayuda más allá del tema de la fiscalidad. Están acompañados de principio a fin, les ayuda a eliminar la incertidumbre en un momento tan complicado como el actual y eso es lo que está permitiendo que el renting ahora mismo tenga este impulso más allá de lo que en el pasado queríamos. Realmente ya tiene un dinamismo propio», afirmó José-Martín Castro Acebes.

En el mismo sentido apuntó Jon Barañano desde el Santander: «El renting ya no se ve como un servicio exclusivo para las pymes y las empresas, sino más allá. Se ha extendido al particular, familias, autónomos, a la parte más retail, entre otras cosas, porque ya se ve como una solución integral de movilidad. Recuerdo hace años, cuando yo empecé en el mundo del renting, las cuotas no tenían la competitividad que tienen ahora. Los propios vehículos, el mantenimiento y todo eso unido a un entorno donde cada vez es más relevante lo funcional y aquí entran en juego vehículos que cada vez están más completos de serie por lo que no hace falta personalizar tanto y eso permite llegar mucho mejor al consumidor final. Y lo más importante es la idea de flexibilidad. Es un atributo, un eje importante del renting, en el que todavía hay mucho que explorar».

Por su parte, Antonio Cruz, de ALD Automotive, que estos días cumple 30 años desde su creación en España, señaló que «el renting ahora mismo es una palabra que ya ni siquiera refleja lo que al principio era el renting. Ahora mismo está de moda, es el producto de moda porque es la puerta para otros nuevos modelos de movilidad, que se están apoyando en el concepto inicial del renting, pero que van mucho más allá. Retail, particulares, suscripción son una evolución natural del renting. Y eso hace que el renting sea un modelo de especial interés y especial éxito. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de no saber qué pasa con el vehículo eléctrico, híbridos, diésel…en momentos de incertidumbre donde tenemos restricciones en las ciudades, el renting es una modalidad que permite no comprometerte en el largo plazo y esta es la clave de que el renting tenga un enorme desarrollo y, sobre todo, en particulares. Son unos años en los que vamos a dejar de hablar tanto de propiedad y más de uso».

«Si nos ponemos a pensar el tiempo que se usa un vehículo hoy en día, el 90% del tiempo el coche está parado. Es decir, sólo utilizamos el vehículo un 10%. Y en este momento todas las personas tienen una incógnita para saber hacia dónde va a ir la tecnología. Estamos hablando de eléctrico, hidrógeno, de enchufables, de híbridos. El renting facilita esa adquisición donde hay un cambio en la compra, en el pago por uso o por diferentes plataformas que puede ser un renting, un carsharing... El coche ha cambiado como ha ocurrido en otras industrias en las que se paga por el uso, donde se paga por el servicio y estamos viendo que también el automóvil está cambiando. Y el renting es la clave para que, tanto las empresas como los particulares, hagan este salto tecnológico apoyados a través del renting. Que puede ir desde una modalidad de renting tradicional a cuatro o cinco años, que puede ser a través de una suscripción, que puede ser a través de reutilizar el vehículo usado y alquilarlo a personas que no pueden llegar a cierta cantidad de cuota o que no tienen esa necesidad. Y también lo que viene en el futuro son distintas formas de utilización: durante la semana un tipo de vehículo, durante el fin de semana otra clase de coche o en las vacaciones… Este tipo de producto es lo que va a cambiar en el futuro la movilidad y esto se va a hacer a través de los productos que maneja el renting», afirmó Damian Tokmayier, Head of Fleet Hyundai Motor España.

En cuanto a la Administración y su apoyo, los cuatro coincidieron en la necesidad de aumentar su atención a este sector: «Es necesario que se tenga en cuenta el poder del renting en movilizar la economía circular en esta tipología de vehículo cuando hablamos de eléctricos o híbridos enchufables. Somos capaces de poner un vehículo (más eficiente) de segunda mano más accesible a la sociedad. Creo que es un motivo suficiente como para valorar el papel del renting en la nueva movilidad y debiéramos incentivarlo de forma más estratégica desde el Gobierno. Creo que la Administración puede tomar medidas que favorezcan», señaló Barañano.