Lewis Hamilton desveló que él mismo diseñó su propio volante de su monoplaza cuando todavía estaba en McLaren. Un diseño que posteriormente se llevó a Mercedes y que han copiado sus rivales. El propio piloto así lo desveló en el medio singapurense CNA Luxury: “Lo que mucha gente en realidad no sabe es que rediseñé el volante cuando estaba en McLaren y cuando llegué a Mercedes hice lo mismo. Todos los demás equipos copiaron el volante”.

Además, Hamilton también dio algunas claves sobre la forma de los volantes: “Todos los volantes eran circulares. Ahora, hay una parte superior y el mango baja, pero no se une a la parte inferior. Debería haberlo patentado. Esto es algo de lo que estoy muy orgulloso, me encanta trabajar con la ergonomía del coche”.

Además, Hamilton también afirmó que diseñó su propio asiento: “He diseñado mi asiento en el ‘cockpit’. Lo limé y ha sido prácticamente el mismo durante diez años con el equipo. También hemos rediseñado los pedales con los ingenieros. Esas son las cosas que me gustan hacer, ya que me permiten aprovechar un poco mi creatividad”.

El heptacampeón británico se ha considerado muy diferente en todos los sentidos respecto a otros pilotos: “Siempre voy contra la corriente. No hago lo que todos esperan que haga. No me gusta ajustarme a cómo se supone que debe comportarse un piloto de carreras. Dicen que un piloto tiene que estar en la cama a las diez de la noche, un piloto de carreras no tiene tatuajes, un piloto de carreras no tiene esto y aquello”.

La última polémica del piloto fue al hacer autrocrítica en ‘Sky Sports’: “Red Bull obviamente ha hecho un trabajo increíble con el coche este año. Grandes felicitaciones a todo el equipo, y a Max. Creo que sabemos cuáles son los problemas de este coche. Creo que, como equipo, no hemos pasado de ser campeones del mundo a no ser capaces de fabricar un buen coche. No tengo dudas de que haremos un monoplaza mejor el año que viene. Si rectificamos o no los problemas de este año, lo sabremos cuando lleguemos a ese momento. Confío en que rectificaremos la situación y volveremos a luchar por el título”.

Actualmente ocupa la sexta plaza de la tabla general con un total 27 puntos menos que su compañero Russell (207), cuarto por delante de Carlos Sainz.