Aparicio (Audi): “La movilidad debe ser premium, sostenible, conectada y autónoma”

“En Audi ya estamos trabajando y apostando por un futuro mejor, nuestra misión es dar forma a la movilidad premium del futuro, que ha de ser sostenible, conectada y autónoma”, anunció el director de Audi España, José Miguel Aparicio, en una nueva edición del Summit for Progress en la que primeras figuras mundiales han presentado sus proyectos disruptivos para mejorar la vida de los ciudadanos. Se expusieron, en el auditorio del palacio de Cibeles, un compendio de ideas innovadoras para alcanzar un planeta sostenible y convivir con la naturaleza.

Edificios flotantes, ciudades esponja, envases comestibles, prendas fotosensibles con plantas vivas, inteligencia artificial para construir entornos inteligentes o proyectos de reforestación de espacios desérticos son algunas de las iniciativas presentadas para promover soluciones que permitan hacer realidad una sociedad más sostenible. José Miguel Aparicio destacó la enorme responsabilidad que tienen las empresas para resolver los problemas actuales a los que se enfrenta la sociedad, y el papel de la tecnología como herramienta para encontrar soluciones. E insistió que “El automóvil siempre ha proporcionado libertad al ser humano, como fuente enorme de progreso económico y social, pero ahora podemos soñar con ir un poco más allá, con ser la solución. En Audi ya estamos trabajando y apostando por un futuro mejor. Nuestra misión es dar forma a la movilidad premium del futuro, que ha de ser sostenible, conectada y autónoma”.

Anunció el director para España de la marca alemana que Audi va a lanzar 20 nuevos modelos electrificados de aquí a 2025, y para ese mismo año todas sus fábricas ya operarán con un balance neutro de emisiones de CO2.

Por su parte, el líder empresarial Paul Polman, ha defendido que “necesitamos hacer más entre todos para asegurar un futuro sostenible de calidad. El futuro del liderazgo es cooperativo, no competitivo. Esto no va de salvar el planeta, sino la humanidad. El sector empresarial es clave aquí, ya que el multilateralismo está fracasando. La definición del éxito empresarial ya no puede ser la misma, no puede tratarse simplemente de producir más”.

Natalie Robyn, directora general de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) y una apasionada defensora de la movilidad sostenible, se ha mostrado plenamente convencida de la importancia en la búsqueda de soluciones innovadoras para ser más respetuosos con el medio ambiente: “Nos estamos poniendo grandes retos: en 2030 seremos neutrales en emisiones de carbono en todos los campeonatos del mundo. La participación de grandes marcas como Audi, que entrará en la F1 en 2026 con un vehículo más electrificado y sostenible, es un ejemplo de ello”.

Intervino Alicia Asín, referente en IA y Big Data y cofundadora de Libelium, que quiere devolver el control al ciudadano y mejorar su vida a través de la tecnología. La zaragozana ha declarado que: “la transición ecológica es tan imprescindible y urgente como necesario que sea inclusiva. Si todas las medidas que se toman gravan los combustibles o encarecen los precios, generan rechazo”.

Adeyemi, arquitecto nigeriano, ha expuesto que “la amenaza es sobre todo hacia la humanidad y debemos comprender la biodiversidad y la coexistencia entre planeta y humanidad”. Por su parte, Kongjian Yu ha explicado que el ser humano está fracasando en su uso de las infraestructuras y propone una alternativa: las ciudades esponja y utilizar la naturaleza para resolver los problemas: “Muchas ciudades se inundan porque intentamos evitar el agua y secar la tierra. Debemos aprender a convivir con ella”.

Los españoles Rodrigo García y Paula Ulargui han expuesto sus proyectos, desde la ‘botella comestible’ creada por el primero al proyecto de ‘Fusión entre naturaleza y moda’ de Ulargui. Diseñador, arquitecto e inventor cofundador y co-CEO de Notpla, la propuesta de García se enfoca en la eliminación de los envases de plástico, habiendo creado además el envoltorio de algas Ooho!, una idea que revolucionará el futuro: “no tiene sentido que el plástico de un solo uso dure tanto tiempo. Nuestra misión es hacer desaparecer los plásticos. Este año esperamos reemplazar 10 millones”. Por su parte, Ulargui ha mostrado sus proyectos, en los que mezcla las plantas naturales con elementos textiles, creando así un estilo de ropa mucho más sostenible.

El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, en otra ponencia, ha alertado del momento que estamos viviendo: “estamos en el límite, pero todavía tenemos solución. Podemos hacer una reconstrucción ecosistémica del planeta”. Salgado ha explicado su proyecto piloto de reforestación como ejemplo de que la tierra puede ser regenerada y recuperada y también ha enfatizado cómo la participación de empresas como Audi es fundamental en estos proyectos: “por su capacidad de reacción inmediata e importante colaboración”. José Miguel Aparicio cerró la jornada concluyendo que reuniones como la que se ha celebrado en Madrid es sólo el comienzo, y en empresas como la nuestra ya estamos trabajando en ello y apostando por un futuro mejor.