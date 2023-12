Así es el truco del alfiler, una solución efectiva para aumentar la visibilidad en la carretera

Después de un tiempo, los limpiaparabrisas de nuestro automóvil pueden llegar a un punto en el que, en lugar de limpiar el parabrisas, lo ensucian. Esto puede poner en peligro la visibilidad en la carretera y, por ende, la seguridad de los pasajeros del vehículo y de todos los usuarios de la carretera. Sin embargo, estos riesgos pueden ser mitigados si prestamos la atención adecuada al mantenimiento de nuestros limpiaparabrisas:

Cuidar de los limpias

Uno de los métodos más eficaces para mantener en perfecto estado los limpiaparabrisas de nuestro vehículo, es aplicar un pequeño chorro de vinagreen un paño y frotarlo delicadamente sobre las gomas de las escobillas. Se aconseja realizar varias pasadas de adentro hacia afuera, asegurándonos de que el líquido penetre por completo en la hoja. Posteriormente, se debe emplear un segundo paño, esta vez humedecido con agua limpia, para eliminar cualquier rastro de vinagre y completar el proceso de limpieza del limpiaparabrisas.

Una vez que la goma se ha secado, es altamente recomendable aplicar un pequeño tratamiento que prolongará su vida útil. Este tratamiento consiste en cubrir la goma con una fina capa de vaselina, y dejar los limpiaparabrisas extendidos durante unos 10 minutos aproximadamente. Lo más común es que, una vez transcurrido ese tiempo, el caucho haya absorbido completamente la vaselina. Si observamos que no es así, podemos permitir que repose un poco más. No obstante, si somos de los que preferimos no esperar, siempre podemos eliminar el exceso de vaselina con un paño seco.

Un limpiaparabrisas que no es capaz de proporcionar una correcta visibilidad al conductor es un riesgo para todos los usuarios de la vía | Europa Press / SEAT larazon SEAT

Para mantener los limpiaparabrisas en óptimas condiciones por más tiempo, es beneficioso repetir este procedimiento al menos una vez al mes. De esta forma, además de prolongar su vida útil, los limpiaparabrisas funcionarán de manera mucho más eficiente durante los días de lluvia, garantizando una visibilidad adecuada y la seguridad de todos los usuarios de la carretera. Es un pequeño esfuerzo que puede marcar una gran diferencia en términos de seguridad vial.

El truco del alfiler

Otro aspecto que también influye mucho en la efectividad de los limpiaparabrisas es el chorro de líquido que sale disparado contra la luna. A veces, este chorro no tiene la suficiente presión o sale en la dirección errónea. Afortunadamente, existe un truco que puede resultar de utilizar de mucha utilidad para solucionar este problema.

Este método consiste en insertar con cuidado un alfiler en el orificio de salida del líquido limpiaparabrisas. Este procedimiento permite desatascar cualquier residuo presente en el sistema, permitiendo que el líquido sea expulsado con la presión y dirección correctas. Si el chorro de líquido aún no sale con la presión o dirección adecuadas, puede ser necesario repetir el proceso o considerar llevar el vehículo a un profesional para su revisión y mantenimiento.