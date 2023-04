Un atasco en Alemania no es lo mismo que en España: descubre el tweet que más llama la atención

La conducción no es la misma en Alemania que en España. Allí tienen leyes obligatorias que cumplir que se harían muy extrañas en nuestro país. Lo mismo ocurriría de ser al revés. Así, una cuenta de Twitter española ha compartido una norma obligatoria que tienen que cumplir todos los conductores en Alemania y las reacciones no se han hecho esperar.

El tweet tiene ya más de ocho mil me gustas y casi 600 mil reproducciones. El usuario escribe lo siguiente: "Cuando el tráfico se detiene por completo en Alemania, los conductores (por ley) deben moverse hacia el borde de cada lado para crear un carril abierto para los vehículos de emergencia". Dicho tweet lleva incorporada la fotografía del momento clave del que habla.

Las respuestas no tardaron en llegar comparando dicha ley con otros lugares del mundo. Por ejemplo, en España, un usuario señala que cree que el pasillo del medio "se respetaría", mientras otros aseguran que no porque alguien que no fuera un vehículo de emergencias lo utilizaría para pasar. Otro usuario ha extrapolado esta situación a Guatemala de la que indica que "circularían en el carril contrario, en el central y en la grava". Desde Estados Unidos también recuerdan que suele haber un carril exclusivo para patrullas, ambulancias y bomberos.

Diferencias en la conducción entre España y Alemania

Hay multitud de diferencias en la conducción entre ambos países. Pese a que los dos forman parte de la Unión Europea, lo cierto es que, en este sentido, las diferencias son muchas. Por ejemplo, en Alemania, un menor de edad con 17 años ya puede conducir en compañía de un adulto, mientras que en España tendrán que esperar si o si a cumplir los 18. Otra de las normas que más llama la atención a los españoles cuando viajan a Alemania, es que hay muchas zonas donde no hay límite de velocidad, sobre todo en las autopistas. Las autoridades aconsejan no sobrepasar los 130 kilómetros por hora, sin embargo, en muchas zonas no hay límite máximo fijado. De hecho, las mismas autoridades también reconocen que, a veces, por el carril de la izquierda se circula a 160 kilómetros por hora o más, por lo que no recomienda a todos los conductores utilizar dicho carril.

Otra de las diferencias es que en Alemania se adelanta por el carril derecho mientras que en España se hace por el izquierdo. Y al igual que aquí tenemos numerosos peajes si se utiliza la autopista, en Alemania no existen las carreteras de pago. Por otro lado, en Alemania es obligatorio que los conductores porten a su coche ruedas de invierno o de verano, pues así lo establecen los seguros. Por poder se puede circular con ruedas normales, sin embargo, si se tiene un accidente, el seguro no lo cubrirá porque alegará que no se llevaban las ruedas adecuadas.

Y al estar dentro del mismo continente, en principio, no debería haber ningún problema para circular con un coche matriculado en España por Alemania. Además, allí deberá cumplir sus leyes de circulación, por lo que tendrán que apartarse a un lado en caso de atasco pero también se podrá circular sin límite de velocidad en aquellas zonas donde no lo haya.