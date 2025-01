Citroën matriculó en España 60.275 unidades en 2024 y consiguió una cuota del 5,1%

Citroën ha matriculado en España 60.275 unidades (entre turismos y vehículos comerciales) en 2024, consiguiendo una cuota de mercado equivalente al 5,1%, y colocando a la marca de grupo Stellantis en el séptimo puesto del mercado español. "Estamos creciendo y estamos creciendo fuerte, los pedidos de particulares son fuertes, porque estamos lanzando coches... hay un buen ánimo y tenemos que hacer más fuerte el B2B (negocio a negocio) y tenemos que hacer más fuerte el B2C (negocio a cliente)", ha comentado en la presentación de resultados el director de la marca para España y Portugal, Nuno Coutinho. En vehículos comerciales, Citroën termina el ejercicio en segunda posición, con 21.800 unidades matriculadas, un 31% más que el ejercicio anterior, y un peso del 13% en el mercado. La marca francesa además ha destacado que afianza su liderazgo en el mercado de los vehículos comerciales eléctricos, donde cosecha un 15,8% de penetración. En este sentido, el director de la marca para España ha destacado que el año pasado un 32% del 'mix' de ventas de la marca han sido vehículos 100% eléctricos, en concreto un 26% en el canal de particulares (B2C) y un 51% en el canal de empresas (B2B).

En 2025 Este 2025 Citroën espera el lanzamiento de la nueva generación del Citroën C3 Aircross y del nuevo Citroën C5 Aircross, construido sobre la plataforma de vehículos eléctricos STLA Medium de Stellantis. Además, dada la importancia del canal de ventas a empresas (B2B), que representa el 54% de las ventas en 2024, la marca adapta la gama del nuevo Citroën C3 a las necesidades de autónomos y empresas con el lanzamiento de la versión 'Business', exclusiva para clientes B2B y del Citroën ë-C3 Comercial, 100% eléctrico con dos plazas, un espacio de carga de 1.200 litros y 453 kilómetros de autonomía en ciclo urbano, un vehículo de transporte de mercancías "última milla". Asimismo, la marca ha presentado una renovación del nuevo Citroën C4 producido en la planta de Stellantis de Madrid, que ha incorporado la nueva imagen de marca. Este modelo ha logrado 11.997 matriculaciones el año pasado, lo que representa un 7,8% de su categoría y le sitúa como líder de mercado entre las berlinas del Segmento C en España, ha resaltado Coutinho. El directivo también ha destacado los buenos resultados del también Citroën C4 X, que ha registrado un crecimiento anual en 2024 del 42,4% con 1.870 matriculaciones. Por último, el Citroën AMI, que se renueva en la primavera de 2025, ha sumado mas de 2.200 ventas desde su inicio de la comercialización en España, y en 2024 registró una cuota del mercado de cuadriciclos eléctricos del 68,9%.

Coutinho ha comentado que la noticia de la no renovación de las ayudas a la compra del vehículo eléctrico en España a través del Plan Moves III por el rechazo al decreto 'ómnibus' ha caído "como una bomba" a la marca, ya que un tercio de los pedidos de la marca han sido de este tipo de automóviles. Este miércoles el Gobierno no pudo aprobar el 'decreto ómnibus', que permitía la prórroga del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga hasta el próximo 30 de junio de 2025. Estas ayudas contemplaban un importe de entre 7.000 y 9.000 euros en caso de achatarramiento para vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos. Para los turismos, la ayuda alcanzaba los 4.500 euros por vehículo (7.000 euros con achatarramiento). Coutinho ha dicho que la caída de este plan, si bien no va a colapsar la demanda de vehículos eléctricos, sí ha dicho que tendrá un impacto en este mercado. "¿Que va a tener un impacto? Seguro que sí. ¿De cuánto? No sé, es difícil de estimar, entonces yo sigo esperando... yo diría que lo peor de todo para nosotros y en nuestro sector es la incertidumbre", ha añadido. También ha afirmado que en necesario "aclarar las cosas lo más rápido posible, porque el cliente tiene que saber si va a contar con él o no va a contar con él (programa de ayudas del Plan Moves)".

Por último, desde la marca han recordado que han lanzado una plataforma para indemnizar de forma retroactiva a los usuarios de su marca afectados por los motores Puretech y los depósitos Adblue, según ha detallado la empresa este jueves. "Hemos sido conscientes de que hemos tenido problemas con este motor", han admitido desde la marca. Por ello, ha lanzado el Plan de Acción Puretech, que cubre intervenciones entre el 1 de enero de 2022 y el 18 de marzo de 2024. Asimismo ha comenzado a revisar las reclamaciones, siempre que se ajusten al plan de mantenimiento del fabricante. Ya en marzo de 2024 la marca había ampliado la garantía de estos motores hasta 10 años o 175.000 kilómetros. También contempla una ampliación de la garantía sobre las generaciones anteriores de motores Puretech 1.0 y 1.2 con pago retroactivo de las reparaciones entre otras medidas. Respecto a los depósitos Adblue, explica que permitirá a los clientes presentar rápidamente las solicitudes y es válida para determinados vehículos diésel fabricados entre enero de 2014 y agosto de 2020 de menos de 210.000 kilómetros. También cubre el 100% del coste de las piezas para vehículos de menos de cinco años o 150.000 kilómetros y en aquellos de entre cinco y ocho años entre el 30% y el 90% de los costes de las piezas, según el kilometraje. Asimismo, incluye una compensación adicional para los beneficiarios de coberturas anteriores, entre otras medidas.