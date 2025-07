La franquicia de 'Saw' tiene un fallo lógico importante que casi nadie ha notado

John Kramer se ha acabado convirtiendo en uno de los villanos más destacados del cine de terror y gore. También conocido como Jigsaw, este personaje destaca por tener una personalidad única, pero la franquicia de Saw en la que es eje central tiene un fallo que afecta a la lógica de sus motivaciones. El icónico final de Saw reveló que John Kramer era Jigsaw, la mente que estaba detrás de todos estos juegos retorcidos.

A partir de ese momento, la franquicia de Saw continuó explorando su particular filosofía de hacer que las personas valorasen la vida que desperdiciaban. Pero lo hacía de un modo particular: sometiéndolas a pruebas horribles. Mientras que muchos otros villanos de películas de terror son crueles en sus asesinatos, Jigsaw siempre insistía en que su objetivo principal era ayudar a sus víctimas.

Jigsaw es un villano con una misión única

Incluso se sugiere la idea de que no es un asesino en serie, ya que siempre da la oportunidad de sobrevivir. Si bien esta lógica también presenta algunos problemas de coherencia, existe un problema aún más evidente con algunas de las trampas mortales de Saw que contradice la supuesta misión original de Jigsaw.

Los actos de John Kramer hacían que sus víctimas pudiesen enmendar sus errores al ser conscientes del sentido de la vida. Por supuesto, lo hace sometiéndolas a pruebas que las obligarán a soportar un dolor. La idea es que se den cuenta de lo equivocados que estaban. Uno de los mejores ejemplos de esto es el Dr. Gordon, quien decidió cortarse el pie para escapar de las cadenas en la memorable primera entrega de Saw.

El problema viene con varios ejemplos que reflejan que Jigsaw no siempre les daba a sus víctimas la oportunidad de escapar de la muerte. La famosa trampa de osos invertida muestra a Amanda logrando escapar de la macabra trampa al encontrar una llave dentro del estómago de un cadáver. Más tarde, se muestra que el hombre aún seguía vivo, lo que significa que no tuvo la opción de salvarse y que simplemente fue usado como una herramienta.

De un modo similar, Saw III encuentra a Jeff ante la opción de salvar a los responsables de la muerte de su hijo o de salvarlos de las trampas. Varios de ellos terminan muriendo con su destino en manos de Jeff, no en las suyas. Una idea que se aleja por completo de la filosofía original de Jigsaw.

Esto hace aún más evidente que estas víctimas, a quienes no se les dio ninguna opción posible, fueron errores en la lógica narrativa que sigue la saga. Es cierto que la mayor parte de este tipo de películas puede tener ciertos agujeros de guion, pero esta parece ser una gran equivocación que rompe con el esquema argumental de la franquicia. Es una decisión creativa que pone en duda la misión de Jigsaw y hace que el personaje deje de ser una mente maestra tan brillante.