Cuál es la multa por aparcar demasiado cerca de otro coche

No es lo común, pero ocurre. Algunos conductores, ya sea por prisa o por falta de consideración, dejan su vehículo demasiado cerca del nuestro, lo que puede dificultar entrar de nuevo en el coche, así como salir de nuevo a la circulación. Es una situación francamente desagradable, porque nos deja con muy poco margen de maniobra y el mínimo error puede arruinar la carrocería de nuestro vehículo.

No hace falta decir que no podemos controlar lo que hacen otros conductores. Sin embargo, nosotros sí que podemos ser considerados y estar atentos, para que otros conductores no se vean en esta difícil e incómoda situación. Además, es importante recordar que este comportamiento no es solo poco cívico, sino que además está considerado una infracción.

¿Cómo debemos aparcar?

Ya sea que estemos aparcando en línea o en batería, es importante, primero, asegurarnos de que nuestro vehículo tiene las dimensiones adecuadas para el sitio en el que queremos aparcar. De esta forma, podemos dejar suficiente espacio para que tanto nosotros como los coches que tenemos junto a nosotros podamos entrar y salir del vehículo y tengamos suficiente espacio para maniobrar.

Para aparcar correctamente en línea, sitúa tu vehículo a 1.5 metros del coche delante del espacio que ocuparás. La rueda trasera de tu coche debe estar alineada con el parachoques del otro vehículo. Pon el intermitente para indicar tu maniobra. Gira completamente el volante hacia la acera y retrocede. Detén el vehículo cuando puedas ver el faro derecho del coche de atrás desde tu retrovisor. En ese punto, gira el volante en sentido contrario y continúa retrocediendo. Tu coche debería estar correctamente aparcado y a una distancia segura del otro vehículo. Puedes hacer ajustes moviendo tu coche hacia delante o hacia atrás si es necesario.

En cuanto al aparcamiento en batería, alinea tu parachoques con el lado izquierdo del vehículo junto al espacio que deseas ocupar, también a una distancia de 1.5 metros aproximadamente. Gira el volante completamente hacia el lado donde estacionarás, mete marcha atrás y acelera con cuidado. Una vez que tu rueda trasera derecha ha sobrepasado el faro delantero izquierdo del vehículo de la derecha, ya no habrá riesgo de rozarte con él. En este punto, presta atención al vehículo de la izquierda. Observa tu retrovisor para evaluar cuánto espacio puedes aprovechar. Si crees que tu coche no está perfectamente alineado con los vehículos a tus lados, solo tendrás que meter primera y ajustar la posición de tu coche.

La multa por no dejar el espacio suficiente

Aunque el Reglamento General de Circulación no establece una distancia mínima obligatoria que se debe respetar al aparcar, las ordenanzas municipales de cada ciudad regulan el estacionamiento en suelo urbano. Por tanto, la Policía Municipal tiene potestad para multar a los conductores que aparquen tan cerca de otros vehículos que impidan a estos maniobrar. La multa por no respetar la distancia mínima al aparcar puede variar, pero generalmente oscila entre los 80 y los 200 euros.

Sin embargo, si no existe una distancia mínima reglamentada, ¿cuál es entonces la distancia adecuada que debemos dejar para evitar una multa? La recomendación es dejar, al menos, 30 centímetros de distancia respecto a los demás vehículos. Eso evitará que estorbemos a otros conductores y que nos pongan una sanción.