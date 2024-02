¿Hasta cuándo son seguros tus neumáticos? Mitos y verdades sobre la 'fecha de caducidad' de las gomas

La seguridad vial es un aspecto crucial que concierne a todos los que compartimos las vías públicas. Un factor clave para garantizar una conducción segura es mantener los neumáticos de nuestro vehículo en óptimas condiciones. La trascendencia de este factor se debe a que los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, y su estado puede influenciar directamente el rendimiento y seguridad del vehículo. Una de las dudas más comunes de los conductores es si existe una fecha de caducidad o un momento a partir del cual deberían cambiar los neumáticos de su vehículo.

¿Los neumáticos tienen fecha de caducidad?

Los neumáticos no tienen una fecha de caducidad oficial a nivel europeo o nacional, por lo que es responsabilidad del conductor asegurarse de su seguridad. Y es algo importante, porque la seguridad del neumático puede verse afectada con el tiempo, incluso si no se utilizan, debido a que el caucho puede empezar a deteriorarse, lo cual puede ser peligroso y no necesariamente visible con una inspección visual.

El mantenimiento de los neumáticos en verano es fundamental para nuestra seguridad y para el correcto funcionamiento del vehículo, especialmente durante los meses de estío Neumáticos Pneus Neumáticos Pneus

La vida útil promedio de un neumático generalmente fluctúa entre los 40,000 y 50,000 kilómetros. Sin embargo, este rango puede variar considerablemente dependiendo de la marca del neumático y las condiciones de su uso. Esta discrepancia se debe a que diferentes marcas utilizan compuestos de caucho y métodos de fabricación únicos que pueden afectar la durabilidad y el rendimiento del neumático.

En cuanto al tiempo máximo de uso seguro de los neumáticos, no existe un consenso general. Algunos expertos y asociaciones de la industria instan a los conductores a no utilizar neumáticos que tengan más de seis años, incluso si no se han utilizado. Por otro lado, algunas marcas de neumáticos, como Bridgestone/Firestone, Michelin y Continental, sostienen una recomendación más flexible. Explican que la edad no es el factor principal cuando se trata de la seguridad y el rendimiento de los neumáticos.

Según ellos, factores como el desgaste de la banda de rodadura y la condición general del neumático son más indicativos de si un neumático es seguro para usar o no. En cualquiera de los casos, coinciden en que es crucial verificar la fecha de fabricación de los neumáticos y considerar su reemplazo si tienen más de 10 años, aunque parezcan seguros tras una inspección visual.

Para conocer la edad de tus neumáticos, debes revisar el flanco exterior donde encontrarás una serie de números precedidos de las siglas “DOT” (Department of Transportation, por sus siglas en inglés). Este código alfanumérico, que contiene entre diez y doce caracteres dependiendo de la marca del fabricante, te proporciona información relevante sobre la fecha y lugar de fabricación del neumático. Los últimos cuatro dígitos son los que indican la semana y año de fabricación de cada neumático. Por ejemplo, en el código “DOT B94W HWNX 3516″, las cuatro últimas cifras, en este caso “3516″, representan la semana 35 del año 2016, es decir, agosto de 2016.

Dado este panorama, es evidente que el tema de la vida útil de los neumáticos es complejo y multifacético, con varios factores en juego. Sin embargo, todos los expertos coinciden en que es de vital importancia revisar regularmente los neumáticos y estar atentos a varios elementos que pueden indicar el estado de los neumáticos. Entre ellos, la profundidad del dibujo, la presión, la alineación y el equilibrado, la textura de la goma, y la presencia de daños externos. Si se detecta cualquiera de estas anomalías, es imprescindible tomar medidas inmediatas para corregir el problema y garantizar la seguridad en la carretera.