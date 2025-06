La DGT advierte: multas de hasta 200 euros si usas este parasol en el coche para el verano

Con el verano llamando a la puerta y las temperaturas disparadas en buena parte del país, los conductores buscan cualquier solución para mantener el coche fresco. El parasol, ese clásico accesorio que se coloca en el parabrisas para reducir el calor acumulado en el interior, se ha convertido en un indispensable para quienes aparcan al sol. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto el foco en un tipo de parasol en concreto que podría salir caro: hasta 200 euros de multa por su uso indebido.

En plena ola de calor, con temperaturas que han superado ya los 40 °C en zonas como el Valle del Guadalquivir, y once comunidades autónomas en aviso por riesgo térmico, resulta comprensible que muchos intenten reducir los efectos del calor dentro del vehículo. Y es que, aunque la temperatura exterior ronde los 30 °C, el interior de un coche al sol puede superar los 60 °C fácilmente. Ante esto, el uso del parasol parece más que lógico, pero no todos los modelos están permitidos por la normativa.

El parasol: un elemento útil bajo ciertas condiciones

El modelo de parasol tradicional, ese que se despliega manualmente y se coloca en el parabrisas desde el interior del coche, generalmente hecho de aluminio o espuma reflectante, no presenta ningún problema desde el punto de vista legal. Su uso, además de proteger el salpicadero y los asientos del desgaste, reduce la temperatura interior hasta 15 o 20 grados y puede disminuir la concentración de sustancias tóxicas como el benceno, que se libera de los plásticos expuestos al sol.

Sin embargo, el modelo que sí ha levantado la alerta de la DGT es aquel que se presenta en forma de estor enrollable y que requiere una estructura permanente fijada al salpicadero o al marco del parabrisas. A pesar de su comodidad, basta con deslizarlo lateralmente para cubrir o descubrir el parabrisas, este tipo de dispositivo puede suponer una infracción grave si no se retira por completo al conducir.

El Reglamento General de Circulación es claro al respecto. El artículo 19 establece que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que se circule, sin interferencias de láminas o adhesivos”. La única excepción contemplada es la pegatina de la ITV. Cualquier otro elemento que dificulte o reduzca el campo visual puede derivar en una sanción administrativa.

La clave está en si el parasol permanece instalado, aunque recogido, mientras se conduce. Según ha advertido la DGT, si el estor está anclado de forma fija y afecta, aunque sea mínimamente, al ángulo de visión del conductor, se considerará una infracción. En ese caso, el conductor podría enfrentarse a una multa de hasta 200 euros, sin retirada de puntos, pero con consecuencias económicas inmediatas.

No obstante, si el parasol se encuentra instalado en los cristales traseros y el vehículo cuenta con dos retrovisores exteriores homologados, su uso no estaría prohibido, siempre que no afecte a la visibilidad general ni impida al conductor realizar maniobras con seguridad.

Consejos para evitar sanciones y mantener el coche fresco

La recomendación más sensata es optar por parasoles tradicionales y portátiles, fáciles de poner y quitar, y nunca dejar ningún tipo de dispositivo fijado al parabrisas mientras se está circulando. También puede ser útil combinar su uso con otras medidas: aparcar a la sombra, bajar las ventanillas antes de iniciar la marcha, o utilizar fundas reflectantes para los asientos.

En una época donde con tanto calor cada pequeño gesto cuenta para reducirlo sin disparar el gasto en aire acondicionado, es lógico buscar soluciones prácticas. Pero conviene tener claro que, si estas interfieren en la seguridad al volante, pueden salir caras.

Así que antes de instalar ese moderno parasol con diseño de estor, mejor pensar en otras opciones. Puede que te ayude a combatir el calor… pero no te librará de una multa si no cumple con lo que dicta la ley.