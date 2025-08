El caftán de Rossy de Palma en Mallorca que todas las mujeres de más de 60 van a querer copiar en vacaciones

Rossy de Palma ha vuelto a demostrar que el estilo no entiende de normas, tendencias pasajeras ni edades. La musa de Almodóvar, emblema de la belleza no convencional y del arte de vestir con personalidad, se ha convertido en una de las estrellas más aplaudidas sobre la alfombra azul del Atlàntida Film Fest en Mallorca, gracias a un look que aúna magnetismo escénico y comodidad con ese aire bohemio-chic que tanto la caracteriza. Si antes hablábamos de la pulsera de la Reina Letizia, ahora le toca el turno a la actriz.

La actriz apostó por un caftán de largo midi con estampado geométrico que no ha pasado desapercibido. La prenda, de silueta fluida y corte evasé, caía con naturalidad sobre su figura sin marcar nada pero insinuando todo. Un diseño que parece pensado precisamente para mujeres que ya no necesitan demostrar nada a nadie, y que apuestan por la elegancia relajada y por prendas con carácter propio. Los colores –una armonía de tonos tierra, rojo coral, negro, blanco y verde oliva– remiten a los paisajes del Mediterráneo, evocando atardeceres cálidos, cerámicas artesanas y la energía vibrante de la isla.

El poder de un caftán con identidad

El caftán es una de esas piezas que ha conquistado a las mujeres de más de 60 por su versatilidad, su comodidad y su capacidad de elevar cualquier estilismo. Lejos de limitarse al entorno playero, Rossy lo reinventa en clave sofisticada para pisar con fuerza una alfombra de cine. La fluidez del tejido y su caída impecable acompañan cada paso, convirtiéndolo en una opción ideal para eventos estivales donde lo importante es sentirse libre, guapa y auténtica.

La Reina Letizia preside la clausura de la 15ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2025” Raúl Terrel Europa Press

Accesorios que suman sin restar

La intérprete combinó el caftán con unas sandalias negras de tacón bajo, elegantes pero funcionales, que permiten disfrutar de una larga noche sin sacrificar confort. Y como broche de oro, unas gafas de sol XL con montura cuadrada aportaron el toque de diva contemporánea. El resultado es un estilismo con presencia, que no necesita joyas ni artificios para brillar.

Este look confirma que la edad no está reñida con la moda, y que el estilo auténtico nace del atrevimiento, del conocimiento de una misma y del placer de vestir sin presiones. El caftán elegido por Rossy de Palma es la prenda perfecta para todas aquellas mujeres de más de 60 que no quieren renunciar a la moda, pero sí a las imposiciones. Una prenda que viste, empodera y habla por sí sola.

¿Lo mejor? Este tipo de diseños ya no son exclusivos de firmas inalcanzables: muchas marcas apuestan por versiones similares, accesibles y llenas de estilo. Así que toma nota, porque este verano el caftán deja la playa para conquistar las noches de cine y las veladas más elegantes.