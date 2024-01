España, a la cola europea en recuperación de ventas de coches tras la pandemia

Las ventas de automóviles nuevos en España se encuentran aproximadamente al 70% de las que se registraron el 2019, último año antes de la pandemia. Aquel ejercicio se cerró con aproximadamente un millón doscientos cincuenta mil vehículos de turismo matriculados, mientras que en el pasado año 2023 la cifra se ha quedado a las puertas de las novecientas cincuenta mil. Trescientas mil unidades de desfase que colocan a España a la cola de Europa en lo que respecta a recuperación de ventas de coches.

En efecto, según un estudio realizado por Europa Press, el mercado automovilístico español es el que avanza más lento en recuperar los datos de ventas de coches desde 2019, si los comparamos con los principales mercados europeos. Nuestra caída efectiva ha sido del 24,5% en comparación con dicha fecha, mientras que Alemania registra un descenso del 21,1% frente a 2019, seguido por Francia (-19,9%), Italia (-18,3%) y Reino Unido (-17,7%), según los datos de matriculaciones registrados en cada uno de los países

señalados.

El pasado ejercicio España matriculó un total de 949.358 automóviles, lo que ha supuesto un incremento del 16,7% respecto al año 2.022. Una proporción inferior a la que encontramos en el Reino Unido, que creció más de un 17,9%, hasta 1,9 millones de turismos, y por Italia, que fue la que registró el mayor incremento de sus matriculaciones, un 19%, hasta los 1,56 millones de unidades. Por detrás de España se encuentran Francia, con un aumento del 16,1% y 1,77 millones de unidades, y Alemania, que es la que menos progresó el año pasado, un 7,3%, hasta los 2,8 millones de coches.

Como vemos, el mercado español se encuentra en un nivel muy bajo si lo comparamos con los volúmenes de los principales países de la Unión Europea. Alemania se erige como el país con más volumen de ventas, con 2,84 millones, seguido por Reino Unido, que se consolida en la segunda plaza con 1,9 millones, y por Francia, con 1,77 millones de coches, por delante de Italia, que recorta la distancia hasta unas 200.000 unidades en 2023. España ocupa el quinto lugar, con menos de un millón de unidades. Y es que, nuestra cifra normal de ventas, teniendo en cuenta el número de habitantes y el poder adquisitivo de los españoles, debería situarse en torno a 1,3 millones de unidades.

Política fiscal e incentivos

Una vez más, nuestro vecino Portugal supone un ejemplo de cómo hacer bien las cosas, en contraste con las iniciativas equivocadas del Gobierno español. Gracias a una política fiscal y de incentivos acertada, el mercado luso mejoró un 26,9% sus datos respecto al año anterior, rozando las 200.000 matriculaciones. Gran parte de este éxito se debe a su acertada política de impulso a la estrategia de electrificación, pues los coches eléctricos han logrado en el país vecino una cuota de mercado del 32%, mientras que en España los eléctricos puros solo representan el 5% de las matriculaciones.

En cuanto a los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), España mejoró un 45% sus datos en 2023 en comparación con los registrados en el ejercicio precedente, con 113.784 unidades, siendo el país que más crece entre los principales mercados, aunque la cuota sobre el total de matriculaciones, del 12%. Con esta proporción nuestro país se sitúa casi a la cola de Europa y solo estamos por encima de Italia que tiene un 9%. Reino Unido ha mejorado un 24% sus datos de 2022, hasta las 455.998 unidades, siendo la segunda que más crece, tras España. Pero es que con sus cifras dobla en cuota de eléctricos al mercado español, con un 24% de vehículos electrificados sobre el total. Italia, por su parte, aumentó la matriculación de vehículos electrificados un 19%, con 135.273 unidades.

Alemania es la única que registra un descenso de las matriculaciones de turismos electrificados respecto al ejercicio anterior, con 699.943 unidades, un 16% menos que en 2022, aunque mantiene una cuota del 25%. En este descenso ha influido sin duda la retirada por parte del gobierno alemán de las subvenciones a la compra de eléctricos. Pero en lo que respecta a las ventas de eléctricos, Portugal, como hemos señalado antes, destaca con un crecimiento de matriculaciones de electrificados del 86%, con 63.536 unidades. La proporción de subida de electrificados en España se explica porque partimos de cifras verdaderamente pequeñas, por lo que es más fácil obtener crecimientos porcentuales significativos, aunque el total de las ventas sea muy bajo en comparación con los países del norte de Europa. Por ello, los fabricantes solicitan continuamente más ayudas para la promoción de los coches eléctricos y una reforma del Plan Moves que ha sido ampliado hasta julio.

Entre las medidas que en el futuro deberían incluirse en el programa de ayudas deberían figurar, según los técnicos del sector, que el cobro de las ayudas se percibiera en el momento de la adquisición del automóvil, y no muchos meses después como ocurre ahora; que estas ayudas no se contabilizaran en el IRPF; que se abrieran para el canal de empresas y finalmente que pudieran extenderse a vehículos de segunda mano, lo que contribuiría además, a reducir la emisión de gases al sustituir a coches de combustión más antiguos. Porque no hay que olvidar que el mercado español tiene actualmente una antigüedad media de 14,5 años.