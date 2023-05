EV6 GT: Kia hace historia reescribiendo el concepto de Gran Turismo

Pocos se imaginaban hace ahora treinta años que una marca asiática recién llegada al mercado español en 1992 iba a tener una aceleración comercial tan espectacular como ha sucedido con Kia, que se ha convertido en líder en el mercado de ventas dentro del segmento de particulares y ha matriculado desde entonces en España unas setecientas mil unidades. Una aceleración que se refleja asimismo en el último modelo presentado, el EV6 GT, cuyas cifras de prestaciones son espectaculares. Pasa en solo 3,5 segundos de cero a cien y sus motores ofrecen 585 caballos y 740 Nm, lo que convierten a este EV6 GT en el KIA más rápido de la historia, aunque vestido de «crossover», como si quisiese pasar desapercibido entre los súper deportivos.

EV6 GT Kia

No obstante, su aspecto súper moderno y sus medidas de 4,68 metros de largo, por 1,88 de ancho y 1.55 de alto, no consiguen que pase desapercibido ante nuestra mirada y digo mirada, que no oídos, pues su carácter eléctrico nos ofrece un silencio y confort de marcha perfecto.

Sus preciosos asientos rabiosamente deportivos parecían decirnos «Anda, siéntate aquí y sabrás lo que es bueno». Su comportamiento es como el de cualquier otro vehículo eléctrico de su gama: suave, cómodo, muy espacioso tanto en las plazas delanteras como en las traseras. Se beneficia en este aspecto al tener las baterías, de 77,4 kWh, muy bien dispuestas en el suelo, para además bajar todo lo posible el centro de gravedad. Se sitúan en la plataforma inferior, entre los dos ejes, cada uno con su motor eléctrico propio. Esta plataforma fue desarrollada por su hermano Hyundai y se denomina E-GMP. Además, en este escenario viajero su poco consumo en modo ECO nos permitiría realizar hasta 510 kilómetros entre recargas. El conductor podrá disponer asimismo del modo Normal y Sport, este último el más satisfactorio para el momento de realizar una prueba de este automóvil tan especial.

Por ello, en el recorrido de pruebas no pudimos dejar atrás la salida de la autovía que nos conducía a tres tramos históricos de los rallyes madrileños sin vencer la tentación de desviarnos y poner a prueba este singular modelo. Y es que, minutos antes ya había roto nuestras más optimistas predicciones en aceleración pura que nos incrustó en el asiento, y en un corto tramo de eslalon que abordó con una autosuficiencia pasmosa.

EV6 GT Kia

Existe, además de los tres modos de conducción ya citados, un cuarto botón grande, en llamativo color verde, con las siglas GT, que está situado a escasos centímetros de los dedos de la mano derecha. Parece estar gritando ¡púlsame!, así que nos rendimos a su petición y nos introdujimos en esas carreteras «del diablo».

Como abordando las primeras curvas con mucha cautela debido a nuestras prevenciones ante su elevado peso, más de dos mil cien kilos y tratarse, al fin y al cabo, de un «crossover» sobreelevado, tuvimos la sensación de que nuestro KIA EV6 GT se sentía gravemente molesto porque le subestimábamos. Su comportamiento nos dio confianza para acelerar y de esta forma nos dimos cuenta de que es increíble lo que se puede conseguir mediante la tecnología: Frenadas enérgicas y exigentes, propias de un gran deportivo gracias a sus muy generosos frenos de aluminio; apoyos tan fuertes como nobles debido a una suspensión adaptativa que pasa de ser cómoda y sedosa en autovía a ser enérgica y radical en zonas viradas y aceleraciones brutales sin deslizar o perder ni la tracción. A ello colabora activamente la electrónica, con elementos como el diferencial trasero de deslizamiento limitado, que ayuda muchísimo en las curvas y regula y coordina de maravilla los 218 caballos de su motor delantero y los 367 del trasero.

De regreso a la carretera general, el EV6 se comporta como un turismo amplio y confortable, silencioso y domesticado, capaz de ofrecer un viaje placentero a toda la familia con una gran capacidad de carga en el maletero y cinco plazas amplias. Ni que decir tiene, que este Kia va equipado con todos los sistemas de seguridad y ayudas a la conducción habituales en las mejores marcas, además de un equipo de sonido y una conectividad muy completa, con conexiones a los sistemas habituales de toma de datos. Y como la tranquilidad de saber que es capaz de recargar sus baterías rápidamente ya que puede pasar de una carga del 10 al 80% en apenas 18 minutos.

El KIA EV6 GT devuelve a la realidad el concepto de «Gran Turismo». Es decir, un automóvil que puede servir como vehículo familiar a diario, de viaje de vacaciones, con su maletero de 480 litros, apilables en más del triple si abatimos los respaldos de los asientos posteriores. Y cuando lo necesitemos, nunca nos faltará espacio para adelantar y nos permitirá unas sensaciones auténticamente de circuito, comparables a las de los mejores GT, con una punta de 260 km/h, y capaz de asustar a un Audi RS e-tron, a un Porsche Taycan Turbo o a un Ford Mustang Mach-E GT, siempre y cuando nos gusten los eléctricos y tengamos posibilidad de pagar por ello una factura a partir de 74.000 euros.