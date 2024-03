Renault vuelve a triunfar con el nuevo R5

La era eléctrica en el mundo de la automoción supone una oportunidad que no muchos fabricantes están sabiendo ver. Unos van por delante y otros (queriendo o sin querer…) van por detrás o está midiendo los tiempos. Esta tecnología ha provocado la llegada de nuevos competidores a Europa como son las marcas chinas, sin embargo, la confianza y la falta de historia es un obstáculo que todavía deben superar.

R5 Renault

El que no tienen ningún problema en este sentido es Renault, que posee tecnología, historia y un estilo muy definido que genera confianza. En 2011 fueron los primeros en tener un vehículo cien por cien eléctrico, el Fluence, junto con el Twizy. Como era de esperar, no fueron grandes éxitos de ventas, pero la marca empezó el «camino eléctrico» y hoy acumula millones de kilómetros de experiencia que no tienen sus rivales. En el pasado Salón del Automóvil de Ginebra, aunque venido a menos, fue el único constructor europeo presente (junto a su otra marca, Dacia) frente a chinos como BYD y MG. Allí presentó a lo grande su nuevo modelo, la nueva generación del Renault 5, que solo tendrá motorizaciones cien por cien eléctricas. Una preciosidad de coche cuyos diseñadores (entre los que se encuentra la española Paula Fabregat) han sabido mantener el espíritu que enamoró a millones de conductores en la década de los 70 y 80. El coche es fácilmente reconocible. Es el R5 de siempre, pero moderno, actualizado y conservando sus líneas y sus detalles.

¿Cuándo?

Llegará a España en septiembre y, oficialmente, los pedidos se abrirán en breve, aunque los concesionarios han recibido miles de peticiones que de algún u otro modo respetarán. Porque el precio todavía no se ha anunciado, pero los responsables confirmaron que rondaría los 25.000 euros, a lo que habría que descontar las ayudas. Es decir, podremos tener un R5 desde 19.000 euros.

El modelo francés tiene tres niveles de potencia: 95, 122 y 150 cv. Los dos primeros tienen una batería que permite una autonomía homologada de 300 kilómetros mientras que el tercero la incrementa hasta los 400 km y tiene mayor capacidad de carga ya que soporta hasta los 100 kW. No le pasa lo mismo a la versión de acceso con 95, que ni siquiera puede recargar en un punto rápido con carga continua. El R5 tiene una longitud de 3,92 metros y es más bien estrecho como lo era su antecesor. Eso no quiere decir que sea incómodo porque el interior, a pesar de incorporar un estilo muy actual, vuelve a evocar el habitáculo del antiguo Renault 5. El cuadro de instrumentos tiene una pantalla de siete o diez pulgadas que conecta con otra pantalla central que siempre es de 10 pulgadas.

Es un diseño parecido al de sus hermanos mayores el Scenic o el Megane que es todo un éxito. Es compatible con Android Auto y Apple Car Play inalámbricos y dispone de un planificador de rutas gobernado por Google Maps que te indica el nivel de batería con el que llegarás a tu punto de destino y las posibles paradas a realizar. Resulta mucho más práctico y «real» que los sistemas que integran otras marcas, que no se actualizan y quedan anticuados, Tesla incluida.

Estará disponible con tres niveles de acabado, cinco colores de carrocería con escasas opciones de pasar inadvertido (incluso con efecto purpurina) y todas las variantes cuentan con llantas de 18 pulgadas. Sin duda, el R5 eléctrico del siglo XXI lo tiene todo para repetir su éxito y su historia. Y para quienes conocieron el R5 Turbo, se anuncia una variante también eléctrica firmada por Alpine con una potencia «bruta» e instantánea de 220 cv y prestaciones muy deportivas.