El sector español del motor cree que las medidas de la Comisión Europea son insuficientes

El sector del motor español, representado por las dos principales asociaciones de constructores y vendedores, Anfac y Ganvam, agradece a la Comisión Europea la flexibilización de la normativa CAFE porque permite a la industria seguir siendo competitiva, pero lamenta que las medidas adoptadas no cubren las necesidades para que el sector remonte la crisis y se incrementen las ventas de automóviles eléctricos como impone la normativa europea.

“Hoy por hoy, el mercado de vehículos eléctricos no crece como estaba previsto para cumplir con la reducción de emisiones pese a que el sector de automoción ha cumplido lo que se esperaba de él invirtiendo e innovando”, indica un comunicado al respecto de Anfac. Valora positivamente que el Plan contempla importantes medidas en materia de impulso industrial, especialmente en baterías, componentes, economía circular o base industrial para el vehículo autónomo, pero, en lo relativo a los sistemas de ayuda a la demanda o el impulso adicional a las redes de recarga, se aportan pocas medidas concretas a corto plazo. “Queda, pues, mucho trabajo por hacer”, afirma la asociación de constructores, que cree que, por ejemplo, habría que incentivar la demanda de vehículos eléctricos y poner una mayor atención a la situación de los vehículos pesados.

Por su parte, la asociación que reúne a los vendedores y los talleres insta a la Comisión Europea a “no perder tiempo” y le urge a “concretar medidas eficaces orientadas a estimular la demanda para no alejarnos del objetivo cero emisiones”. El presidente de esta patronal, Gerardo Cabañas, afirma que "no se pueden discriminar tecnologías que contribuyan a la reducción de emisiones. Cualquier tecnología que favorezca la descarbonización debe ser tenida en cuenta en el proceso de transición. Descarbonizar no es solo electrificar”. Indica por otra parte que “la descarbonización no debe comprometer la competitividad del sector y no debe permitir que grandes capas de la población se queden fuera de la movilidad cero emisiones por razones económicas”, finaliza Cabañas.