Los seguros de los coches, un 8,3% más caros que el año pasado

Los seguros de coche se encarecieron un 8,29% en el tercer trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2023 y la cuota promedio se sitúa en los 895,61 euros al año, con amplias diferencias entre modalidades: terceros alcanza los 442,38 euros, terceros ampliado se sitúa en los 561,38 euros y todo riesgo, sin franquicia, la modalidad más completa y la que más se ha encarecido en los últimos años, se coloca en los 2.565 euros al año.

En el estudio “Índice de precios del seguro de coche” elaborado por la empresa Kelisto.es sobre aproximadamente 23.000 usuarios mensuales de estos seguros, se muestra la evolución de los precios de las primas en los distintos tipos de pólizas (terceros, terceros ampliado y todo riesgo), se destaca que los seguros de coche han subido de precio un 8,29% en el tercer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior. La prima media, de 895,61 euros, es casi 69 euros más cara que los 827 euros registrados durante el tercer trimestre de 2023.

La mayor subida afecta a los conductores que opten por una póliza a terceros ampliado, la modalidad más contratada del país, que se ha encarecido un 13,30% con respecto al verano de 2023. En términos absolutos, los que contraten ahora una póliza a todo riesgo sin franquicia son los que tendrán que pagar más en comparación al año pasado; tendrán que abonar, de media, 145 euros adicionales.

De media, los españoles gastaron durante el tercer trimestre de este año 68,54 euros más al año en los seguros de coche como consecuencia de la subida de precios experimentada, en comparación al mismo período de 2023. Teniendo en cuenta que, según datos de la patronal Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), el 79% de los hogares del país cuenta con una póliza de este tipo, el sobrecoste de esta subida para el total de los conductores alcanza los 1.016 millones de euros.

Los datos muestran una estabilización y un ligero descenso del precio de los seguros de coche en comparación a lo que se registraba a principios de año, pero el coste sigue muy por encima de lo que los conductores pagaban por las pólizas durante 2022 y 2023. Según explican los directivos del sector, volver a esos niveles sigue lejos, porque el ramo aún sigue en una situación delicada. “El seguro de automóviles está mejorando sus resultados en el sector, aunque en el primer semestre de 2024 la ratio combinada estaba en el 100,8%, lo que quiere decir que está en pérdidas técnicas”, explicó el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda. Si bien esta ligera mejora puede suponer un alivio para los conductores que tengan un buen perfil o que lleven mucho tiempo con su compañía, los usuarios que busquen la protección más completa, que la necesiten o que sean considerados tomadores con más posibilidad de sufrir un siniestro lo van a seguir pasando mal. Las movilizaciones que se están fraguando en el gremio de los taxistas por el coste de las pólizas son un buen ejemplo de ello.

A la hora conseguir el mejor precio y ahorrar en esta factura, no solo hay que fijarse en el precio, sino también en otros factores fundamentales, como analizar qué coberturas incluye cada póliza. De esta manera, el consumidor podrá asegurarse de que está pagando lo mínimo posible por las coberturas y prestaciones que realmente va a necesitar. Estas son las pautas esenciales para ahorrar en el seguro de coche: analiza los precios de las compañías de seguros. Tanto si quieres cambiar de compañía como si lo que estás buscando es una póliza para tu nuevo coche, un comparador es perfecto para encontrar no solo cuál es el seguro de coche más barato, sino también el que es más completo por el menor precio posible.

Con este análisis puedes ahorrar hasta un 40%, unos 132 euros, que es la diferencia entre el seguro de coche más caro y el más barato dentro los mejores seguros de coche, con coberturas similares. Por otra parte, según las características de tu vehículo, es posible que no necesites el seguro de coche más completo del mercado. Por ejemplo, si tu coche duerme normalmente en el garaje, la cobertura por robo no será tan necesaria. Por otro lado, si tu coche ya es muy viejo, puede que no te convenga contratar una modalidad de todo riesgo que cubra los daños propios del vehículo. Ten en cuenta las particularidades de tu vehículo y el uso que le das para contratar solo aquellas coberturas que vas a usar.

No haber emitido partes de accidentes ni acumular multas de tráfico pueden ayudarte a conseguir un seguro más barato para coche. Las aseguradoras de coche más baratas también suelen premiar a los buenos conductores, por lo que intenta no cometer infracciones que puedan convertir tu perfil de conductor en un perfil de riesgo. También puede ayudar a una rebaja el hecho de contrata varios seguros en la misma compañía. Si quieres asegurar otro vehículo, contratar un seguro de hogar o hacerte con una póliza de salud, puedes hacerlo a la vez que contratas tu seguro de coche.