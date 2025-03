Tesla también podría verse perjudicada por los aranceles de Trump

A pesar de que la marca de Elon Musk cuenta con dos grandes fábricas en los Estados Unidos, concretamente en California y Texas, por lo que no les afectaría el programa de aranceles del 25% impuesto por la administración norteamericana, esta medida podría perjudicar asimismo a Tesla ya que muchos de sus componentes no se fabrican dentro del país, por lo que se verían sometidos a una sobretasa. Una circunstancia que obligaría a elevar el precio final de los automóviles y, por lo tanto, hacerlos menos competitivos.

Elon Musk es el director ejecutivo de Tesla desde hace más de 15 años CNN/Fox News

Precisamente, por esta dependencia de proveedores extranjeros, el propio Musk declaraba hace unos días, en referencia a los aranceles, que "para que quede claro, esto afectará al precio de las piezas de los coches Tesla que procedan de otros países. El impacto en el coste no es trivial”. Y añadía en otras declaraciones que "es importante señalar que Tesla no ha salido indemne de este problema. El impacto de los aranceles sobre Tesla sigue siendo significativo”. A ello se une que los Tesla de última generación no han tenido un desarrollo tecnológico tan rápido como se puede apreciar en los modelos de las marcas chinas, que son sus principales competidores. Mientras los fabricantes europeos producen tanto coches eléctricos en pequeña proporción como, sobre todo, automóviles de combustión, los más importantes productores de coches chinos se han especializado en los eléctricos puros, especialmente para sus exportaciones a terceros países. Su desarrollo tecnológico ha sido superior en los últimos años, lo que ha provocado un crecimiento de las ventas de las marcas chinas que, además, se han visto favorecidas por precios especialmente bajos en comparación con otros fabricantes.

Tienda de vehículos eléctricos BYD. Dreamstime

Por todo ello, la marca Tesla, que hasta el pasado año era el mayor vendedor mundial de coches eléctricos, fue destronada de este puesto por la china BYD en el último trimestre del año pasado. Ya la compañía china había superado a la marca americana hace dos años como fabricante de automóviles eléctricos, aunque en aquel caso la medición incluía también híbridos enchufables, que es una tecnología que no es fabricada por la compañía dirigida por Elon Musk.

A pesar de que algunos analistas, como Garret Nelson, de la compañía CFRA citada por Bloomberg, indican en sus informes que Tesla es la "menos expuesta" a los nuevos aranceles debido a sus operaciones de fabricación nacionales, y que el propio Elon Musk publicó esta semana en su red social que sus modelos "son los automóviles más fabricados en Estados Unidos, la realidad parece otra. Al menos si analizamos la trayectoria en bolsa del valor Tesla en los últimos meses, que se ha derrumbado de manera importante. Hay que recordar que Tesla llegó a cotizar a 479,8 dólares en la sesión del pasado 17 de diciembre y que en la sesión del jueves cerró a 272 dólares. Es decir, ha perdido casi la mitad de su valor bursátil.

Esta es la consecuencia para la marca Tesla, que está sufriendo una importante caída de ventas en varios importantes mercados por todo el mundo. Los datos de enero y febrero de este año han arrojado descensos de ventas en Francia, Alemania y China, que cayeron el 44%, 76% y 51% respectivamente. Quizás el descenso de popularidad del propio Elon Musk no es ajeno a la imagen pública de la empresa tras ser nombrado jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Administración Trump.

Elon Musk en un Cybertruck. X.

A ello hay que añadir un último fiasco de fabricación que ha obligado a retirar 46.000 unidades de la camioneta Cybertruck, tras comprobarse que el pegamento de su carrocería tenía riesgo de desprenderse. Tras analizarlo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, (NHTSA), presentó un informe asegurando que este adhesivo puede suponer un grave peligro para los usuarios. Este fallo se une al detectado el año pasado, cuando la compañía tuvo que retirar de la circulación 11.000 unidades que presentaban problemas en sus parabrisas que dificultaban la visibilidad al conducir y provocaba fallos en la estructura del coche.