¿Tienes un coche diesel de más de 10 años? Llegan las primeras restricciones

La lista de ciudades con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no deja de crecer. En poco más de dos años, ya son más de 30 municipios los que aplicarán limitaciones de circulación a los vehículos con etiqueta B de la DGT, una medida que afectará a más del 60 % de la población española cuando todas entren en vigor.

Los diésel con más de una década de antigüedad serán los más perjudicados, al ser los más numerosos dentro de este grupo. Actualmente, más del 30 % del parque móvil dispone de etiqueta B amarilla, distintivo que llevan los coches y furgonetas matriculados entre 2006 y 2015, así como los gasolina anteriores a 2007. En conjunto, representan más de uno de cada tres vehículos en uso.

En total, casi 10 millones de automóviles ya están empezando a sufrir las primeras restricciones, que se ampliarán a más de 150 ciudades en los próximos años, en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático. De momento, poco más de 30 ZBE están activas, aunque su implantación se está acelerando tras las advertencias del Gobierno de retirar ayudas al transporte público a los ayuntamientos que no cumplan.

Entre los casos más recientes está San Fernando (Cádiz), que a partir del 1 de enero vetará a los coches con etiqueta B entre las 20:00 y las 8:00 horas, y endurecerá la medida en 2027, ampliando la restricción desde las 15:00 horas. Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria llevará este mes al Pleno la normativa de su ZBE, que podría entrar en vigor antes de fin de año, permitiendo solo el acceso a vehículos con etiquetas ECO y 0 Emisiones, mientras que los B y C quedarán fuera salvo excepciones.

Otras grandes ciudades ya aplican sanciones. Bilbao fue la primera capital en extender la prohibición a los coches con etiqueta B en toda su ZBE durante los días laborables de 7:00 a 20:00 horas, con multas de hasta 200 euros. También Madrid, Getafe y Estepona han impuesto restricciones similares, mientras que Málaga y Palma de Mallorca lo harán en 2027 y San Sebastián en 2028.

El caso de Cataluña será aún más restrictivo: a partir de 2028, ningún coche con etiqueta B de la DGT podrá circular por las ZBE de la comunidad. El plan autonómico prevé aplicar la medida en unas 25 ciudades, y ya desde 2026 durante episodios de contaminación por mala calidad del aire.