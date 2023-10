Volkswagen renueva su eléctrico ID.3 y aumenta su autonomía

Volkswagen fue pionera en ofrecer un modelo de serie y de dimensiones medias totalmente electrificado como es el ID y, antes de que la competencia pueda sobrepasar las cualidades del modelo más divulgado de esta serie eléctrica de la marca alemana, aparece una nueva versión que va más allá de un rediseño de sus formas y su interior. Para esta remodelación, según los diseñadores de VW, ha pesado mucho la opinión de los clientes y también de los periodistas que hemos conducido la entrega anterior.

ID.3 MY24 VW

Quizá el exterior sea el aspecto menos modificado, pero en un mundo donde “menos es más” las pocas variaciones mejoran mucho este capítulo: Una franja “led” horizontal que atraviesa el logo de Volkswagen y unas tomas de aire en la parte inferior, así como una trampilla que se abre o se cierra a requerimiento de la necesidad de refrigeración de las baterías son las principales novedades en la parte delantera, que se conjuga con un aspecto más depurado en la trasera para romper la monotonía de esas dos perspectivas. Algo tan simple como continuar el color de la carrocería en la zona del capó delantero en su proximidad al cristal, que antes iba en negro, le dan ahora un aspecto más esbelto y alargado.

En el interior, tanto el conductor, cómo los otros cuatro ocupantes viajarán de manera amplia y cómoda en comparación a otros coches de su segmento y notarán ahora una mayor calidad y un aspecto de coche de gama más alta. Salpicadero y paneles laterales ofrecen un aspecto más suave y agradable, tanto a la vista como al tacto. La tapicería de los asientos está realizada con una microfibra de aspecto acogedor y muy sólido, que refuerza el aspecto deportivo de las banquetas y que procede, en más de un setenta por ciento, de elementos reciclados.

ID.3 MY24 VW

Ante el volante lo primero que nos sorprende es una pantalla frontal mayor que la de la versión anterior, con un manejo más intuitivo y que aglutina en torno a sí algunos de los pocos botones físicos existentes. En ella podremos disfrutar de su avanzado sistema de navegación, además de ser compatible con los diversos sistemas de telefonía móvil y que reaccionará además a nuestros requerimiento de voz solo con saludarle y decirle “¡Hola ID!”. Añadido importante es la proyección de información sobre el cristal delantero, con funciones de realidad aumentada tanto de navegación como de otras opciones y avisos. A todo ello hay que añadir la memorización de nuestras habituales maniobras de aparcamiento para que el coche pueda realizarlas por sí solo, así como la función de cambio de carril de forma automática.

Si hablamos de motorización, el ID.3 posee 204 caballos aplicables al eje trasero y existen dos versiones en función de la capacidad de la batería, una de 58 Kw/h y otra superior de 77 Kw/h. llamadas Pro y Pro-S, diferenciándose ambas por su autonomía, también mejorada en esta nueva versión del ID-3. Si con la menor tenemos, según la marca, una autonomía declarada de 426 kilómetros, con la batería más grande podríamos alcanzar los 546. Volkswagen asegura una garantía de este elemento de un 70% de vida útil o 160.000 km, y una recarga de siete horas, o bien de 30 minutos en carga rápida al 80 %.

A los mando, y sobre un recorrido mixto de más de cien kilómetros pudimos constatar todas estas afirmaciones y otras más: A pesar de no ser un coche ligero, el ID se inscribe perfectamente en todo tipo de curvas de carretera de montaña. No se trata de un automóvil de competición, ya que se ve penalizados por su peso de 1790 kg. o de 1934 kg, según el tamaño de las baterías. No obstante, en carretera convencional y autovía, aporta una gran confortabilidad interior ya que notamos una mejora en el aislamiento interior frente a los ruidos externos y de rodadura, así como una suavidad y comodidad encomiable.

El conductor podrá elegir entre sus tres modos de conducción: Eco, Confort o Individual, con los que cambia la respuesta del acelerador y la dureza de la dirección. En cualquiera de los tipos elegidos tendremos que adaptarnos a una frenada con un tacto poco efectivo al principio y que requiere cierto aprendizaje si no queremos un disgusto en los primeros kilómetros. Pese a todo, su fuerte sigue siendo, como en la mayoría de los eléctricos, la conducción urbana donde su aceleración, sus dimensiones y su reducido radio de giro son su mejor baza, Y además nos permitirá salir a carretera y realizar recorridos muy razonables sin recargar. Los precios para este nuevo VW ID-3 se han fijado en 42.750 euros para la versión Pro, dotada de la batería de menor tamaño y de 48.635 euros para la versión Pro S, con la batería grande.