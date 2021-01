Los jóvenes, en el punto de mira: Murcia detecta más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en siete días

Hay que cortar de forma radical cualquier interacción social fuera del ámbito familiar o núcleo de personas convivientes. Así lo ha reclamado hoy el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid-19 en la Región de Murcia, Jaime Pérez, tras informar del incremento de casos detectados por contagio de covid durante las fiestas navideñas -este lunes se ha batido récord con más de 1.800 contagios-, al tiempo que ha puntualizado que el 78 por ciento de los nuevos afectados son derivados de encuentros del ocio y hogar, de personas que interactuaron durante las fiestas navideñas y que, posteriormente, trasladaron el virus a sus domicilios.

Un dato alarmante que ha puesto en el punto de mira a los jóvenes de entre 17 y 34 años como principales portadores del virus, un colectivo cuya afectación ha crecido de forma exponencial, hasta registrar una incidencia desorbitada de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. “Nos encontramos en una situación muy difícil, en la que hay que evitar cualquier situación o actividad en la que sea necesario quitarse la mascarilla”.

“Nos hemos juntado con amigos, nos hemos quitado la mascarilla, en confianza, y esas reuniones de la navidad que han superado los límites marcados se ha producido un contagio masivo, que luego esas personas han ido a los domicilios y han contagiado a sus familiares. Si dejamos de interaccionar, de forma radical, podremos conseguir controlar esto”.

El portavoz ha reclamado nuevamente un esfuerzo a la sociedad, apelando a la prudencia y al respeto a las medidas de higiene y autoprotección, en plena tercera ola que ya deja casi 10.500 casos activos de contagio.

Además, desde hoy mismo, y de forma urgente, han entrado en vigor las nuevas medidas decretadas por el Ejecutivo regional en el que se ha establecido el retroceso a la Fase 2 de 36 municipios, lo que implica el cierre de la hostelería y el confinamiento perimetral de prácticamente la totalidad de la Comunidad.

Pérez ha matizado que desde las autoridades sanitarias, actualmente, no se está prohibiendo las reuniones de personas no convivientes, sino que sí que recomienda que no haya encuentros fuera del ámbito familiar, como por ejemplo reuniones de trabajo. “Cualquier encuentro, ahora mismo, podríamos prohibirlo, pero recomendamos al máximo que no se hagan”.