Murcia se queda sin árbol de Navidad

Los murcianos disfrutarán “un poco menos” la Navidad este año. La tradicional imagen del árbol gigante situado en la Plaza Circular no se repetirá este año, después de el equipo de Gobierno municipal, formado por PSOE y Ciudadanos, decidió prescindir de este centro navideño con el objetivo, según señalaron, para evitar concentraciones en los días más señalados de la navidad, ante el aumento de la incidencia del virus en la Comunidad. “Se trata de un apagón injustificado”, condenan los murcianos.

“Este puente no se va a encender el Gran Árbol de la Navidad en Murcia y no vamos a tener árbol por la incapacidad de los socialistas, y en este caso concreto, por su especial desgana”, según el concejal popular José Guillén, quien lamentó este miércoles que “esa desgana de la izquierda que demuestra su manía a la Navidad, no sé qué tienen en contra de la Navidad y no sé por qué han decidido arrinconarla”.

Esta “tristeza y caos” provoca que la ciudad de Murcia esté generando “desesperación y hartazgo” entre los presidentes de las juntas municipales, que han recibido numerosas quejas vecinales por la “dejadez y la inacción del tripartito que forman Podemos, Ciudadanos y PSOE”.

El “malestar” por el “injustificado retraso” en las luces de Navidad es el “sentimiento general” también entre los comerciantes del municipio, según el PP de Murcia, que señala que esta “situación caótica” tiene “un único responsable y ese es el alcalde socialista José Antonio Serrano, quien con su incapacidad manifiesta ha provocado que el alumbrado navideño todavía no esté encendido”, han señalado los pedáneos populares este jueves.

Este “estallido” generalizado que ha provocado el apagón del árbol supondrá, según los populares, un perjuicio sobre todo a las puertas del puente de diciembre. “Las pedanías son unas de las grandes perjudicadas por la decisión de la izquierda de no instalar las luces de Navidad porque supone un ataque a su comercio de proximidad y frena la dinamización económica”.

“La falta de implicación de la izquierda también ha deslucido la celebración de fiestas patronales con mucho arraigo en los barrios y pedanías de Murcia, como los festejos de San Andrés, que este año no han contado con los tradicionales motivos de Navidad por culpa del PSOE y sus socios de Podemos y Ciudadanos”, según los populares.

La Cabalgata, en el aire

Por su parte, el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ya avanzó el lunes que la ciudad tendría un diez por ciento menos de luces navideñas este año. Además, señaló que la Cabalgata de Reyes también está “en el aire” ante el aumento de la incidencia del virus de la Covid-19, cuyo avance en las próximas semanas determinará la permanencia de los espectáculos navideños.