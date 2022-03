Feijóo aboga en Murcia por la política de gestión frente a “los circos y reality show”

Ovacionado a grito de ¡Presidente, presidente!, y arropado por medio millar de personas, el presidente gallego y único candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este viernes en Murcia la importancia de una política en la que hay gestión, frente a los que llegan a “aprender”, ya que eso supone un riesgo. “No creo en un gobierno que no haya gestionado servicios públicos o empresas públicas importantes y cuyo principal activo sea haber sido concejal: no digo que no pueda salir bien, pero es muy peligroso”.

Tras visitar la ciudad de Valencia para asistir a una de las tradicionales mascletás de las Fallas y dar el pistoletazo de salida a su gira por España defendiendo su candidatura al frente del PP, abogando por un gobierno en mayoría, sin pactos, Núñez Feijóo ha puesto rumbo a la Región de Murcia donde ha sido arropado por el presidente regional de la formación, Fernando López Miras.

Feijóo ha recordado que esta semana se cumple un año de uno de los “mayores ejemplos de irresponsabilidad política” de la historia de España, con la fallida moción de censura de PSOE y Ciudadanos. “Este gesto definió muy bien qué es lo que hay detrás del gobierno de la nación”.

Ha criticado que la Región de Murcia fuera el “epicentro de la frivolidad política” e incidió en que su forma de gobernar se aleja de esa política de “reality show” que existe tras el sanchismo. “Gobernar no es un circo, ni una obra de teatro, ni un plató de televisión. Es solventar problemas y no crear ninguno. No podemos permitirnos que sea más importante un tuit que aprobar unos presupuestos rigurosos”.

En un acto de campaña para dar a conocer su candidatura al congreso extraordinario del partido en el que será proclamado presidente, abogó por “recuperar la centralidad y gobernar con las mayorías que salen de las urnas” tras criticar a quienes “dan lecciones de pactos” pero “no dejan gobernar” a quienes ganan “contundentemente” las elecciones. En este sentido, ha asegurado que no dejará que le den “lecciones de pactos quienes han incumplido todos los pactos” y ha cargado contra los políticos que no tienen experiencia.

Por eso, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por “utilizar los instrumentos del Estado para permanecer en el cargo”, al tiempo subrayaba que, en política, “se está para decidir y desgastarse, porque desgastándose el político evitamos que se desgaste la nación”.

Así, ha asegurado que se rebelará contra la política y que trabajará por dar “valor a la palabra, al acuerdo, al resultado de las urnas y de las papeletas limpias, aquellas que construyeron la Constitución y la España democrática”. Así, defiende su manera de gobernar desde la política “serena, responsable y previsible”. “Yo vengo a hacer esa política, a trabajar por mi país”.

El dirigente gallego se ha ganado a los cerca de medio millar de asistentes abogando por la gestión desde lo local, al tiempo que señaló como elemento clave para España las relaciones con la Unión Europea, con Latinoamérica y reforzando los lazos en la Alianza Atlántica.

Núñez Feijóo se entregó a los afiliados asegurando asumir la presidencia del PP en el cónclave de Sevilla con honestidad, la misma que puso en valor del fundador del PP, Manuel Fraga, y de los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Descentralizar

Por su parte, el presidente del PP murciano ha recordado, a modo de anécdota, que el apóstol Santiago inició su viaje desde el barrio de Santa Lucía, en Cartagena, y de la misma forma Feijóo llevaría al Partido Popular a la Moncloa.

López Miras ha incidido en su discurso de apertura del acto de campaña en como la desconexión ferroviaria, la falta de agua, la infrafinanción autonómica o la situación del Mar Menor son asuntos de vital importancia para la Región que han sido desatendidos por el Gobierno de España.

Además, ha incidido en que mientras no se solucionen, “no tendremos las mismas oportunidades que el resto de comunidades autónomas”, por eso, “es urgente” que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno.

López Miras ha aplaudido la nueva era que se abre para el PP en el que “cualquier ciudadano puede encontrar un espacio de convivencia”, y ha apostado por dar un giro “que permita una mayor descentralización de las acciones políticas del partido, y renueve su compromiso con la sociedad”.