El punto Arcoíris de Cartagena atiende a 41 personas en tres meses

El Punto Arcoíris de Cartagena, primer punto LGTBI en la Región de Murcia creado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y la Concejalía de Igualdad del ayuntamiento de la ciudad portuaria, ha atendido durante sus tres primeros meses de funcionamiento a 41 personas. En total, se han realizado 42 atenciones durante los meses de junio, julio y septiembre.

De los distintos servicios que el punto ofrece, 24 de las atenciones se encuadraron en intervención psicológica, 14 fueron para información, tres en el servicio de intervención jurídica y uno en el de intervención social. La atención se produjo de manera presencial en 20 de las ocasiones, 19 lo hicieron de manera telefónica y tres utilizaron el email para su consulta.

Dentro de las 41 personas atendidas, gran parte de las actuaciones fueron solicitadas por el género femenino, con un total de 23 atenciones. Del género masculino fueron nueve, dos se declararon no binarios y siete no ofrecieron ese dato. Por identidad de género, 30 se declararon cissexuales, cuatro transexuales y siete no la indicaron.

En lo que se refiere a su orientación sexual, 18 personas se declararon heteros, diez homosexuales, cuatro bisexuales y nueve pansexuales. Finalmente, 29 de los 41 se encuadran dentro del rango de los 18 a los 65 años, tres en el de menores de 18, y nueve no ofrecieron ese dato.

Por municipios, 18 personas eran de Cartagena, cuatro de Yecla, dos de Murcia, dos de Torre Pacheco y una de Águilas, Bullas, Campos del Río, Molina de Segura, San Pedro del Pinatar. Diez no ofrecieron el dato.

Entre los principales servicios que ofrece el Punto Arcoíris se encuentra la atención jurídica para proporcionar información y asesoramiento sobre cuestiones discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género.

La atención psicológica brinda apoyo y acompañamiento a las personas LGTBI y a sus familiares para ayudar a comprender la diversidad sexual y de género, y la atención social, para informar del acceso a servicios sociales y sanitarios, alojamiento, manutención, empleo u otros servicios que pudiera necesitar.

El Punto Arcoíris está situado en el Espacio Joven de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con cuatro profesionales del ámbito de la psicología, trabajo social, atención jurídica y sexológica. Este punto ofrece así atención integral, asesoramiento personalizado, talleres y charlas formativas en materia LGTBI desde la transversalidad.

Se puede acudir mediante cita previa solicitada en las dependencias de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena en el Paseo Alfonso XIII, 53. También a través del teléfono y Whatsapp 610224384 y del correo electrónico ‘puntoarcoiris@carm.es’, en los que también se pueden realizar consultas.